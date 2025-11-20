У 1972 році у житті Джо Байдена сталась страшна подія – в автокатастрофі за декілька днів до Різдва загинули його дружина Нелія з однорічною донькою Наомі, а двоє синів – Бо і Хантер, провели декілька місяців у лікарні через важкі травми. Тільки через три роки після трагедії політик знайшов у собі сили, щоб рухатись далі й будувати особисте життя. Аж раптом на його шляху зустрілась Джилл, яка стала кохання всього життя, пише 24 Канал.

Історія кохання Джо та Джилл Байденів

Байден познайомився зі студенткою Делаварського університету, яка молодша від нього на 9 років. На той момент Джилл була у шлюбі, однак чоловік закохався у дівчину мало не з першого погляду. Байден згадував, що саме вона дала зрозуміти, що "його родина знову може бути повною".

Та Джилл таки наважилась прийняти запрошення на побачення. Так між ними зав'язались серйозні стосунки. Джо допізна працював, а дівчина дбала про синів коханого. Готувала їсти, забирала зі школи, однак аж чотири рази відмовляла обранцю у пропозиції стати його дружиною.

Джилл і Джо Байдени / Фото з Вікіпедії

Така реакція коханої Байдена була через її страх нещасливого шлюбу та небажання відмовлятись від кар'єри.

Вже у 1977 році пара одружилась у каплиці Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Через чотири роки у них народилась донька Ешлі.

Джо Байден з дочкою / Фото Getty Images

У 1989 році доля випробувала подружжя на міцність. Тоді Джо був у критичному стані через дві аневризми головного мозку та тромбоемболію легеневої артерії.

Джилл і Джо Байдени у 1987 році / Фото Getty Images

Тоді діти вперше побачили, коли їхня мати плакала, адже вона завжди була сильною.

Та лікарі все зробили для того, щоб врятувати майбутнього президента, а кохана допомогла відновитись. Вже у 2007 році Джилл захистила дисертацію та здобула ступінь у галузі освіти. Через рік Байден став віцепрезидентом Барака Обами.

Та у 2015 році біда знову постукала у двері родини. Тоді від раку мозку помер їхній син Бо. Ця подія стала справжньою трагедією.

Моє життя змінилося в одну мить. Весь час його хвороби я щиро вірила, що він буде жити, аж до того моменту, коли він закрив очі,

– писала в мемуарах Джилл.

Жінка також завжди ставала на захист Хантера, якого звинувачували у незаконному володінні зброєю під час залежності від наркотиків та в ухиленні від сплати податків.

У 2020 році Байден вирішив балотуватись на посаду президента США. Дружина підтримала чоловіка у його бажанні та вступила у спільну боротьбу.

Джилл гідно проявила себе у ролі першої леді країни, не піддавалась на провокації, й навіть продовжувала перевіряти роботи учнів у Білому домі.

Пара разом уже майже 50 років. Вони досі продовжують надсилати одне одному милі повідомлення, фліртують на публіці та не втомлюються говорити про своє кохання.

Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images

Цього року у родині президента США Джо Байдена народився перший правнук, якого назвали Вільямом Бренноном Нілом IV.