Вони вже розсекретили ім'я, вагу малюка та показали його перше фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джилл Байден.

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Як виявилося, хлопчик з'явився на світ 8 січня в одній із лікарень Лос-Анджелеса. Батьки назвали новонародженого Вільямом Бренноном Нілом IV. Вага малюка при народженні склала 4,65 кг.

Ми з гордістю представляємо вам нашого правнука,

– написала Джилл Байден і показала спільне фото з чоловіком та правнуком.

Зауважимо, Джо Байден відомий своїми теплими стосунками з родиною. У нього п'ятеро дітей та семеро онуків, з якими він підтримує щоденний зв'язок.

Що відомо про найстаршу онуку Джо Байдена

30-річна Наомі – донька Хантера Байдена, сина президента, та його першої дружини Кетлін Б'юле. Вона та її чоловік Пітер Ніл – професійні юристи. Наомі здобула освіту в Колумбійській школі права, а Пітер – в Університеті Пенсильванії.

Пара познайомилася у 2018 році через спільного друга. Після заручин у вересні 2021 року вони одружилися в листопаді 2022-го на території Білого дому. Це була перша весільна церемонія в резиденції президента США за останні дев'ять років.