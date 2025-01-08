Модель вважає, що 20-річна представниця Данії Вікторія К'єр здобула перемогу несправедливо. Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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30-річна Магалі Бенехам, яка посіла 12 місце на конкурсі "Міс Всесвіт 2024", заявила під час прямого ефіру на YouTube, що помітила підозрілу поведінку суддів під час оголошення фіналісток міжнародного конкурсу.

Коли оголосили Топ-5, я побачила, як судді дивно подивилися одне на одного. Вони дивилися одне на одного так, ніби це означало: "Це не те, що я обирав". Так це виглядало. І тоді я сказала собі: "Все підлаштовано". Результати щороку підлаштовуються,

– зазначила модель.

Аргентинка також розповіла, що за переможницею конкурсу Вікторією К'єр Тейлвіг з Данії в останні дні конкурсу краси постійно слідували три охоронці, це, на її думку, може означати, що дівчина заздалегідь знала, що переможе.

Крім того, Бенехам розкритикувала вбрання "Міс Пуерто-Ріко 2024" Дженніфер Колон.

Організація "Міс Всесвіт" відреагувала на заяви учасниці рішенням про позбавлення її національного титулу. У офіційній заяві організатори наголосили, що це зроблено "для захисту цілісності організації та можливостей, які вона надає жінкам у всьому світі".