Роман родом із Донецької області. Під час навчання підробляв у ресторані. З самого дитинства проявив любов до співу, а також захоплювався написанням пісень. Що відомо про Веремейчика, як склалось особисте життя та як він виїхав з України під час війни, читайте в матеріалі Show 24.
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"Х-Фактор" і подальша кар'єра
Співак прийшов на 2 сезон "Х-Фактора" і на сцені виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Така, як ти".
Роман Веремейчик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн
Виступ був дуже вдалим, адже зал аплодував стоячи, а дехто витирав сльози з обличчя. Роман отримав чотири заповітні "так" від суддів і вирушив готуватись до наступного етапу. Артисту вдалось дійти до етапу прямих етерів, однак перемоги здобути не вдалось.
Після проєкту він продовжив займатись музикою і писав пісні. До прикладу, Веремейчик був фронтменом гурту LUMIERE. Однак, остання пісня колективу вийшла 5 років тому.
LUMIERE – "Вільні": дивіться відео онлайн
Особисте життя
Виконавець одружився з дівчиною Анною. 6 січня цього року обраниця подякувала чоловіку за 9 спільних років.
Роман Веремейчик з дружиною / Фото з інстаграму співака
У лютому 2022 року у пари народилась донька Агата. Однак на інстаграм-сторінці Анни зазначено, що вона мама трьох дітей.
Роман Веремейчик з родиною / Фото з інстаграму артиста
Як Роман Веремейчик виїхав з України та де він зараз
У травні 2022 року Роман опублікував допис, у якому зазначив, що їхній новий дім – Німеччина.
Роман Веремейчик виїхав з України / Скриншот з інстаграму
У коментарях користувачі поцікавились, як в умовах воєнного стану та загальної мобілізації артист покинув Україну. Він відповів, що вони багатодітна родина й це засвідчує відповідний документ.
Роман Веремейчик розказав як виїхав з України / Скриншот з інстаграму
З того часу сімейство оселилось в Німеччині, де вже влаштувало життя.