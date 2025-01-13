Роман родом из Донецкой области. Во время учебы подрабатывал в ресторане. С самого детства проявил любовь к пению, а также увлекался написанием песен. Что известно о Веремейчике, как сложилась личная жизнь и как он уехал из Украины во время войны, читайте в материале Show 24.

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"Х-Фактор" и дальнейшая карьера

Певец пришел на 2 сезон "Х-Фактора" и на сцене исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "Така, як ти".

Роман Веремейчик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Выступление было очень удачным, ведь зал аплодировал стоя, а некоторые вытирал слезы с лица. Роман получил четыре заветных "да" от судей и отправился готовиться к следующему этапу. Артисту удалось дойти до этапа прямых эфиров, однако победы одержать не удалось.

После проекта он продолжил заниматься музыкой и писал песни. К примеру, Веремейчик был фронтменом группы LUMIERE. Однако, последняя песня коллектива вышла 5 лет назад.

LUMIERE – "Вільні": смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Исполнитель женился на девушке Анне. 6 января этого года избранница поблагодарила мужа за 9 совместных лет.

Роман Веремейчик с женой / Фото из инстаграма певца

В феврале 2022 года у пары родилась дочь Агата. Однако на инстаграм-странице Анны указано, что она мама троих детей.

Роман Веремейчик с семьей / Фото из инстаграма артиста

Как Роман Веремейчик уехал из Украины и где он сейчас

В мае 2022 года Роман опубликовал сообщение, в котором отметил, что их новый дом – Германия.

Роман Веремейчик выехал из Украины / Скриншот из инстаграма

В комментариях пользователи поинтересовались, как в условиях военного положения и всеобщей мобилизации артист покинул Украину. Он ответил, что они многодетная семья и это подтверждает соответствующий документ.

Роман Веремейчик рассказал как уехал из Украины / Скриншот из инстаграма

С тех пор семейство поселилось в Германии, где уже устроило жизнь.