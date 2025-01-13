Борисюк родилась в Тернополе. Училась в Тернопольском музыкальном училище по классу вокала, а впоследствии еще и закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности диктор-ведущий. Карьера Ирины, что известно о потере дочери и где певица сейчас, читайте в материале Show 24.

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"Х-Фактор" и звездная карьера

После учебы работала преподавателем в Тернопольской музыкальной школе № 2, а по вечерам – певицей в ресторанах города. Впоследствии Борисюк решила продемонстрировать свой талант на широкую публику, придя на 1 сезон "Х-Фактора", где она дошла до полуфинала. Участие в этом проекте принесло певице большую славу.

Ирина Борисюк – "Мое сердце" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В 2011 году женщина стала ведущей проектов "Танцы со звездами" и "Фермер ищет жену", а затем вела "Невероятную правду о звездах" в паре с Григорием Решетником.

Ирина Борисюк – ведущая шоу "Фермер ищет жену" / Фото пресс-службы "СТБ"

В одном из интервью женщина делилась, как ей работается в сфере телеведущей, а не певицы.

"Однако формат "Танцы со звездами" – не мой, в отличие от "Фермер ищет жену", в нем я такая, как в реальной жизни. Говорила, как хотела, руками размахивала. А "Танцы со звездами" – очень жестокое испытание, меня сразу бросили на прямые эфиры, это очень трудно. Трамплин был слишком быстрый для меня. Там много больших звезд, а мне проще общаться с обычными людьми. Возможно, звездой не смогла стать, потому что с селебрети я не в своей тарелке", – рассказывала Борисюк.

В июле 2021 года Ирина стала солисткой группы VILNI.

VILNI (PROMO 2021): смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Ирина тщательно скрывает от публики личную жизнь. Свободно ли ее сердце сегодня – неизвестно. Однако, однажды она рассказывала, каким должен быть мужчина, чтобы привлечь ее внимание.

"Откровенным, сильным, умным. Он должен быть сильнее меня, и это я не о силе физической. Я устала быть сильной женщиной, не хочу ею быть. Хочу, чтобы он меня оберегал и поддерживал, чтобы я позволила быть себе ребенком, а он был рядом меня самим собой, как и я перед ним. А еще очень важно, чтобы муж меня не изменял, не подтачивал под себя. Да, у меня тяжелый характер, я это знаю, и я творческий человек со своими, как говорится, "мухами в голове". Мужчина должен найти ключик к моему сердцу, на самом деле – это не трудно, но скажу с уверенностью: тот, кто это сможет сделать, ему повезет. Знаете, я из тех женщин, которые ради любви, как говорится, "в омут с головой", и готова даже пожертвовать карьерой", – говорила артистка.

Потеря дочери

15 декабря 2024 года возле Львова произошла смертельная авария, в которой погибли семь человек. Среди жертв – единственная дочь Ирины.

Ирина Борисюк с дочерью / Фото из инстаграма певицы

Сейчас правоохранители установили, что виновником ДТП мог стать 23-летний водитель автомобиля BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автопоездом DAF. В результате удара тягач стал неуправляемым и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились пассажиры.

Как сообщает тернопольское издание "20 минут", юная Рената была талантливой скрипачкой. Девушка как раз закончила гастролировать по Европе, выступала в очень солидных концертных залах и ехала домой, в Украину, чтобы провести рождественские праздники с родными.

Фото с места ДТП / Фото Национальной полиции Львовской области

Тернополянка играла на скрипке с пяти лет. Ее учителя рассказывали, что у девочки талант от Бога. С детства она одерживала победу на многих конкурсах. Ренату всегда поддерживала ее мама.

Женщина даже как-то рассказывала, почему выбрала такое имя для дочери.

Вообще-то Ренатой должна была быть я. Мама выбрала мне такое имя. Однако когда папа ходил выписывать свидетельство о рождении, то забыл и сказал, что Ирина. Поэтому Ренатой мне быть не суждено было. В детстве, когда узнала историю, твердо решила, что так назову свою дочь. Рената же означает "власть",

– делилась артистка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования Ирине и всей семье, которые сегодня переживают страшную потерю близкого человека.

Где сейчас Ирина Борисюк

Новые сообщения в инстаграме певица не публиковала еще с октября 2024, в фейсбуке женщина поделилась новостью о смерти дочери. До трагедии Ирина путешествовала, выступала с коллективом и жила в Украине. Сейчас другой информации об Ирине нет.