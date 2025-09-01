Світлана вперше вирішила публічно прокоментувати цю гучну заяву. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

Голинська поділилася, що востаннє бачила Камалію ще понад рік тому в Іспанії, а їхні стосунки навряд чи можна назвати справжньою дружбою. Близькими залишаються їхні діти.

Я знаю її (Камалії – 24 Канал) сім'ю понад 10 років. Кілька разів була запрошена на родинні заходи, але здебільшого через нашу співпрацю у проєкті YUNA,

– пояснила жінка.

Світлана зізналася, що спершу навіть не зрозуміла, що пост Камалії стосується саме її, адже там не було прямих імен чи фактів.

Важко уявити точну причину такого допису... Мені здається, що Камалія просто заплуталася у своїх стосунках, не побоюся навіть сказати як є: у коханцях. Я не знаю, до кого вона мене приревнувала. Але, опублікувавши все це, завдала шкоди не лише моїй репутації, а й зганьбила свою родину,

– зазначила вона.

І припустила, що пост співачки про зраду близької подруги був радше маркетинговим кроком, щоб привернути увагу до артистки.

Хто така Світлана Голинська Вона відома бізнесвумен у сфері шоу-бізнесу. Її головний проєкт – компанія "Медіатек", яка є однією з провідних в Україні у сфері технічного забезпечення концертів, телепроєктів і великих фестивалів. Саме їхнє обладнання використовувалося на Євробаченні, під час святкування 30-річчя Незалежності України, а також на концертах світових зірок – Стінга, Дженніфер Лопес, Scorpions та інших. "Медіатек" на ринку вже понад 15 років і активно співпрацює з українськими телеканалами, забезпечуючи технічну підтримку шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Ліпсінк батл" і "Співають всі".



Після початку повномасштабного вторгнення Світлана переїхала до Іспанії. Там вона заснувала компанію U-concert.spain, яка організовує виступи українських і закордонних артистів, а також благодійні заходи на підтримку України. "Через культуру нам вдалося максимально стати корисними для нашої країни", – пояснила Голинська.



Вона також поділилася, що давно у стосунках, нещодавно отримала пропозицію руки та серця й готується до весілля.

Як почався конфлікт Голинської та Камалії ?

Два тижні тому Камалія у соцмережах написала емоційний пост, де розповіла про "подругу-змію", яка роками вичікувала момент, щоб завдати їй болю.

Вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч – і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім – радістю, болем, секретами. А виявилося, весь цей час я пригріла змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце,

– зазначила тоді артистка і закликала всіх бути обачними щодо того, з ким вони дружать.

Наразі нові заяви Світлани Камалія поки ніяк не коментувала. Водночас Голинська підкреслила, що чекає від співачки публічних вибачень.