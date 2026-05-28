Дарья Петрожицкая откровенно рассказала об отношениях с женихом, который живет в Германии

Дарья Петрожицкая откровенно рассказала об отношениях со своим женихом Алексеем, который родом из Харькова, но живет в Германии. Актриса, в частности, вспомнила, как они познакомились.

Подробностями личной жизни Петрожицкая поделилась в интервью Сергею Лиховиде, что вышло на ютуб-канале "Разговор".

Дарья и Алексей познакомились в Египте. Парню понравилась актриса, поэтому он решил подойти познакомиться. Интересно, что он не узнал Петрожицкую, ведь не смотрит украинское телевидение.

Актриса призналась, что это было огромным плюсом, ведь Алексей не воспринимал ее как знаменитость. Петрожицкая также поделилась, что это был единственный раз, когда она заговорила с незнакомцем на отдыхе.

Дарье понравился Алексей, поэтому после возвращения с отдыха они начали переписываться. Через месяц парень приехал к актрисе в Украину с букетом цветов. В тот день как раз проходили съемки финала 2 сезона сериала "Папик".

Я вижу, что он стоит на пороге с букетом и говорю: "Бл*ть, не так надо было сыграть". Человек приехал из Гамбурга ко мне и первое слышит вот это,

– рассказала Петрожицкая.

Так, между ними завязались отношения. Дарья поделилась, что Алексей немного пожил в Украине, а потом приезжал, ведь у актрисы был плотный график съемок. Впоследствии и Петрожицкая поехала к любимому в Германию.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, актриса около 9 месяцев прожила с Алексеем за границей. Дарья вспомнила, что было трудно, ведь ее состояние было не самым лучшим.

Я вообще не знаю, как он меня терпел. В первые месяцы я лежала и плакала все время. Это очень тяжело. Потом я немножко ожила, а потом снова в депрессии,

– призналась актриса.

Алексей сделал Дарье предложение в Италии, однако свадьбу они хотят сыграть после окончания войны.

Это на самом деле сложные отношения – вот так на расстоянии. Ты не понимаешь, когда это все придет к вместе. Он уже смирился с тем, что я очень люблю свою профессию. Если я даже брошу все и перееду туда, я просто не выгребу. Он меня любит такой, какая я есть,

– отметила она.

Влюбленные вместе более 5 лет и почти все время на расстоянии.

Какие у Дарьи Петрожицкой отношения с бывшим мужем?

С 2010 по 2015 годы Дарья состояла в браке с Алексеем Петрожицким. После развода актриса оставила фамилию бывшего мужа, поскольку считает, что она ей идеально подходит.

"Когда-то мне сказали, что лучше не менять фамилию. Тебя знают вот такой. Ты потом просто можешь перечеркнуть все, что у тебя было. Даже если я возьму фамилию (жениха – 24 Канал), то она будет только в документах. Я все равно останусь Петрожицкой", – заметила актриса.

Сейчас Петрожицкая не общается с бывшим мужем и говорит, что ей это нравится, хотя они разошлись нормально. Однако Дарья благодарна Алексею за опыт, который они прожили вместе.