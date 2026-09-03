Даша Квиткова вызвала слухи о беременности: "Не могла сдержать истерику"

Украинская блогерша Даша Квиткова заинтриговала подписчиков загадочным признанием. Она рассказала, что в ее жизни произошло что-то важное, почему она не смогла сдержать слез счастья.

На этом фоне подписчики в инстаграме начали предполагать, что Квиткова может намекать на беременность. Тем более что в начале лета блогерша вышла замуж за футболиста Владимира Бражка.

В моей жизни произошло что-то. Я очень хочу поделиться с вами, но об этом позже. Как-то, от осознания этого, я разрыдалась настолько сильно, что не могла остановить истерику. Это были слезы счастья, просто потому, что я не могла в это поверить. Тысяча отказов, а потом одно "да" – это шокировало меня, потому что я уже не ожидала и ни на что не рассчитывала,

– написала блогерша.

Эта ситуация, по словам Квитковой, в очередной раз напомнила ей, насколько важно не отказываться от своей мечты.

После такого загадочного сообщения подписчики начали предполагать, что Даша намекнула на беременность. Однако сама блогерша отреагировала на эти слухи и отметила, что пока не беременна.

Даша Квиткова прокомментировала слухи о беременности / Скриншот из Instagram-сторис

В то же время она не стала раскрывать, о каком именно событии говорила в своей публикации, лишь пообещала поделиться подробностями позже.

Напомним, что в настоящее время Даша Квиткова воспитывает сына Льва от предыдущего брака с телеведущим Никитой Добрыниным. Недавно мальчик пошел в подготовительную школу.