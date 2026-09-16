"Взвешенные и счастливые" возвращаются: когда начнется 11-й сезон и что изменилось в шоу

Поклонники шоу о похудении наконец-то дождались новостей о возвращении "Взвешенных и счастливых".

Создатели проекта объявили дату премьеры 11-го сезона. Об этом сообщили в официальном аккаунте шоу в инстаграме.

Новый сезон стартует 4 октября в 19:00 на телеканале СТБ. Зрителей ждут новые участники, заметные трансформации и необычный формат борьбы за место в командах.

Помогать участникам изменить образ жизни будут звездные тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков. Ведущим нового сезона стал Даниэль Салем.

Алексей Новиков, Марина Боржемская и Даниэль Салем / Фото со страницы шоу "Взвешенные и счастливые" в инстаграме

В этом году правила шоу несколько изменили. Всего в проекте примут участие 18 человек, но в команды тренеров после первого испытания попадут только 14 из них.

Еще четверо участников окажутся в так называемой "серой зоне". Они будут носить серые футболки и каждую неделю будут иметь возможность попасть в одну из команд. Для этого нужно будет показать лучший результат во время взвешивания. В то же время участники команд также не могут быть уверены в своем месте. Если кто-то покажет худший результат, он рискует оказаться в "серой зоне".

Серые футболки на шоу "Взвешенные и счастливые" / Фото со страницы шоу в инстаграме

Поэтому каждую неделю участникам придется бороться не только за похудение, но и за возможность остаться в своей команде.

Имена всех участников 11-го сезона пока держатся в секрете. Их представят зрителям уже во время премьеры шоу.

К слову, уже также известна дата премьеры нового сезона вокального шоу "Голос страны-14".