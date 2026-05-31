Ими гордится весь мир: известные люди, которые родились в Киеве

Сегодня, 31 мая, в Украине отмечают День Киева. Традиционно этот праздник приходится на последнее воскресенье мая. Этот день имеет особое значение для киевлян, ведь в такие даты хочется вспомнить историю своего города и почтить тех людей, которые приложили усилия для развития независимой украинской столицы.

Несмотря на войну, наши города не стоят на месте, а развиваются. И очень часто этим занимаются известные киевляне, которых уже знает весь мир. В День Киева 24 Канал расскажет о выдающихся знаменитостях, которые родились в столице и гордятся этим.

Может заинтересовать Отказались от роскоши: какими были свадьбы украинских звезд

Евгений Клопотенко

Победитель проекта "МастерШеф" и известный украинский шеф-повар в украинском пространстве вызывает двоякие впечатления у людей. Кто-то восхищается неординарным подходом Евгения к кулинарии, а кто-то считает, что его рецепты вообще не имеют права на жизнь.

И все же Клопотенко сумел достичь определенных серьезных результатов. Реформа школьного питания проводилась благодаря его сопровождению, в 2025 году приготовил для принца Гарри любимое блюдо его матери – покойной принцессы Дианы. От так, член королевской семьи ел борщ, качан каши, верещака и сырники. Шеф-повар также вручил герцогу Сассекскому банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе", и оставил свой номер телефона, чтобы Гарри написал, когда приготовит борщ.

А недавно кулинар стал первым за 15 сезонов польского "МастерШефа" приглашенным шефом из Украины. Клопотенко рассказал, что специально для участия привез с собой украинские продукты: качан каши, копченую грушу, брынзу, семена укропа, квас и другие ингредиенты. По его словам, даже пчелы были.

Евгений Клопотенко на польском "МастерШефе" / Фото из инстаграма повара

Юрий Рыбчинский

22 мая украинскому поэту и драматургу исполнился 81 год. Его творческая деятельность не только стала украинским культурным наследием, но и распространилась далеко за пределы Украины, чтобы наша песня звучала даже в самых отдаленных уголках мира.

К примеру, знаменитый "Крещатик", который написал Рыбчинский, выполняет Павел Зибров, "Проходит день" – написана в соавторстве с Николаем Мозговым или "Ой летели дикие гуси", которая стилизованная под народный мотив, когда-то выполняла Нина Матвиенко.

В 2020 году Юрий Рыбчинский был награжден высшей государственной наградой – Герой Украины. Также поэт имеет много других наград: орден Государства, звание народного артиста, звание заслуженного деятеля искусств, орден князя Ярослава Мудрого, знак отличия "Национальная легенда" и тому подобное.

Юрий Рыбчинский / Фото с фейсбука

Дмитрий Комаров

Об украинском путешественнике слышали даже там, где никогда не ступала нога туриста. Его проект "Мир наизнанку" стал настоящим фурором на телевидении, а на ютубе выпуски из путешествий до сих пор собирают миллионные просмотры.

В 2020 году медийщик стал заслуженным журналистом Украины. В 2021 году ведущий выпустил авторский проект "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", который создал к 30-й годовщине независимости Украины.

Во время полномасштабного вторжения Комаров побывал в городах Киевской области, которые украинские войска освободили от российских оккупантов: Гостомеле, Буче, Ирпене, и других регионах Украины.

Дмитрий продолжает путешествовать по Украине и исследовать ее в программе "Мир наизнанку. Украина".

Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма путешественника

Лина Костенко

Украинская поэтесса-шестидесятница в этом году отпраздновала 96-летие. Выдающаяся украинка родилась не непосредственно в Киеве, а из города Ржищева, Киевской области. И уже много лет женщина живет в столице.

Впервые за долгое время Костенко представила новый сборник стихов "Ветер с Марса", которая включает новые и непечатные стихи, охватывающие период от начала Независимости до современности.

Лина Костенко также призвала поддерживать молодых поэтов и подчеркнула важность антивоенной литературы.

Презентация книги Лины Костенко / Фотограф Юрий Либенский

Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка известна во всем мире как одна из самых одаренных спортсменок. Дарья стала самой молодой в истории своего вида спорта чемпионкой мира, получив этот титул в 17 лет.

Среди ее достижений – две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая медаль Олимпиады-2020. Сейчас спортсменка взяла паузу и пока неизвестно, когда девушка вернется к соревнованиям.

Дарья Билодид / Фото из инстаграма спортсменки

А знали ли вы, что даже среди голливудских звезд есть выходцы из Киева?! Мила Йовович в 1975 году родилась в Киеве, но через 6 лет с семьей эмигрировала в США. Интересно, что американскую актрису часто спрашивали об украинских и российских корнях, и она всегда отвечала, что родилась в Украине, но и русской чувствует себя также.

Мила Йовович / Фото из инстаграма звезды

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, актриса вспомнила о своем происхождении и поддержала нашу страну.