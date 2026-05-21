"Это наша история": Огневич, alyona alyona, Кароль и другие звезды поздравили с Днем вышиванки
- Украинские звезды отметили День вышиванки, публикуя фото и видео в вышитых рубашках на своих страницах в соцсетях.
- Среди поздравлений – архивные фото Александра Педана с семьей, видео Елены Светлицкой и стильные образы от alyona alyona, Златы Огневич и других знаменитостей.
День вышиванки в этом году пришелся на 21 мая, и соцсети традиционно заполнены праздничным контентом. В ленте появляются как стильные новые фотосессии, так и архивные кадры знаменитостей.
Звезды поздравляют украинцев и напоминают о значении вышиванки как важной части современной культуры. Как актеры, певцы, телеведущие и другие знаменитости присоединились к поздравлениям – смотрите далее в материале 24 Канала.
Жена Александра Педана Инна опубликовала архивное фото с мужем и их маленьким сыном Марком. Семья позировала в вышиванках. В своей публикации Инна пожелала украинцам мира, семейного тепла, счастливой судьбы и скорой победы нашей родной земле.
Квитослава Гига и Степан Гига-младший опубликовали совместный портрет в вышитых рубашках и также оставили поздравления.
Вышиванка – это не просто одежда. Это наш код силы, памяти и любви к своему. В каждом орнаменте – история поколений, в каждой нити – тепло дома, а в каждом узоре – то, что делает нас украинцами, где бы мы ни были. Сегодня надеваем вышиванку не только как традицию, а как символ единства, свободы и несокрушимости. Берегите свое. Гордимся своим. Несем украинское в мир,
– написали музыканты.
Актриса Елена Светлицкая сняла щемящее видео в черной вышиванке с орнаментом мака от украинского дизайнера Екатерины Глазовой. В ролике знаменитость поделилась мыслями о Дне вышиванки.
Для меня вышитая рубашка – это не просто одежда. Черный лен и красный мак – символ памяти, женской силы, любви и возрождения. В украинской культуре мак символизирует силу рода, оберегает душу и напоминает: даже после самой темной ночи жизнь снова расцветает,
– сказала актриса в ролике.
С праздником украинцев поздравила и рэперка alyona alyona. Она поделилась кадрами с фотосессии ко Дню вышиванки. Певица выбрала вышитую рубашку от украинского бренда "Мотив", которую дополнила красной атласной юбкой, жилеткой, ожерельем и венком.
Злата Огневич тоже показала, как красиво можно стилизовать вышиванку. Она соединила вышитую рубашку с джинсовой юбкой и платком.
Вышиванка – это наша история, сила и любовь к своим корням, зашиты в каждом узоре. Бережем свое и носим с гордостью! С Днем вышиванки,
– написала артистка.
Среди других знаменитостей, которые также поздравили украинцев с праздником, есть певица Тина Кароль, телеведущий Григорий Решетник с женой, артистка Екатерина Бужинская, Руслана, исполнительница SKYLERR с любимым Евгением Прониным и другие.
Украинские звезды поздравили поклонников с Днем вышиванки / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о Дне вышиванки?
Его начали в Черновицком университете в 2006 году. Однажды студентка Леся Воронюк предложила одногруппникам вместе прийти на учебу в вышиванках. Сначала участие в этой инициативе принимали студенты и преподаватели с ее факультета истории, политологии и международных отношений, но со временем акция распространилась на весь город. Уже через несколько лет праздник стал всеукраинским, а затем его начала отмечать и украинская диаспора в разных странах мира.