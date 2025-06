Начинали карьеру или документировали войну: 5 мировых звезд, которые пробовали себя в журналистике

Многие знаменитости сочетают сразу несколько профессий, ведь любят проявляться в разных сферах – от писательства до режиссуры. Так многие звезды начинали карьеру с журналистики или уже в статусе известных людей пробовали себя в этой специальности, документируя важные события.

Сегодня, 6 июня, в Украине и мире отмечают День журналиста. По этому случаю вспоминаем о мировых знаменитостях, которые имели журналистское прошлое или решились публично освещать войну, кризисы и события, которые другие замалчивают.

Анджелина Джоли

Голливудская актриса является обладательницей Оскара, "Золотого глобуса" и звездой многочисленных фильмов. Но также Джоли – амбассадорка доброй воли ЮНИСЕФ, журналистка и документалистка. В 2007 году Анджелина Джоли сняла дебютный фильм A Place in Time, рассказывающий о жизни, культуре и борьбе в более чем двадцати странах мира.

Добавим, что Анджелина Джоли поддерживает Украину во время войны. Недавно на Каннском кинофестивале она выступила с речью, где вспомнила об убитой россиянами Виктории Амелиной.

Оливия Манн

Прежде чем стать знаменитостью, Оливия Манн училась на факультете журналистики, а затем перевелась на актерское искусство. Свою карьеру она начала как спортивный репортер. Этот опыт она вспоминает без приятных эмоций.

Я пыталась быть кем-то, кем я не была, и это заставляло меня чувствовать себя очень некомфортно в прямом эфире,

– говорила актриса.

Звезда обязана своему успеху работе в The Daily Show With Jon Stewart, где она имела возможность не только практиковаться в журналистике, но и развивать свои актерско-комедийные навыки.

Шон Пенн

Работа Шона Пенна как журналиста так же требует внимания, как и его работа в киноиндустрии. Он неоднократно писал материалы для Rolling Stone. Одним из самых известных было интервью с наркобароном Эль Чапо. Также для этого издания и других СМИ Шон Пенн освещал события на Кубе, в Ираке, Афганистане, Гаити и Венесуэле.

Шон Пенн активно занимался и занимается документалистикой, в частности показывает и рассказывает миру о войне России против Украины. После многочисленных поездок, 24 февраля 2023 года Шон Пенн представил снятый в Киеве фильм Superpower с участием президента Владимира Зеленского.

Роберт Дювалл

Американский актер и режиссер после выхода легендарного фильма "Крестный отец" начал заниматься журналистикой. В 1977 году он снял фильм We're Not the Jet Set, в котором исследовал жизнь семьи родео в Небраске, их уникальные традиции, быт и культуру.

Колин Хэнкс

Сын Тома Хэнкса пошел по стопам отца и начал актерскую карьеру. Но сейчас он также пробует себя в документальных фильмах. Первая такая лента вышла в 2015 году, где рассказывалось о взлете и падении популярной сети Tower Records.

