Починали кар'єру чи документували війну: 5 світових зірок, які пробували себе в журналістиці

Чимало знаменитостей поєднують одразу кілька професій, адже люблять проявлятися у різних сферах – від письменництва до режисури. Так багато зірок починали кар'єру з журналістики чи вже у статусі відомих людей пробували себе у цій спеціальності, документуючи важливі події.

Сьогодні, 6 червня, в Україні та світі відзначають День журналіста. З цієї нагоди згадуємо про світових знаменитостей, які мали журналістське минуле або ж наважились публічно висвітлювати війну, кризи та події, які інші замовчують.

Анджеліна Джолі

Голлівудська акторка є володаркою Оскара, "Золотого глобуса" та зіркою численних фільмів. Але також Джолі – амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ, журналістка і документалістка. У 2007 році Анджеліна Джолі зняла дебютний фільм A Place in Time, що розповідав про життя, культуру й боротьбу у понад двадцятьох країнах світу.

Додамо, що Анджеліна Джолі підтримує Україну під час війни. Нещодавно на Каннському кінофестивалі вона виступила з промовою, де згадала про вбиту росіянами Вікторію Амеліну.

Олівія Манн

Перш ніж стати знаменитістю, Олівія Манн навчалась на факультеті журналістики, а згодом перевелась на акторське мистецтво. Свою кар'єру вона розпочала як спортивна репортерка. Цей досвід вона згадує без приємних емоцій.

Я намагалася бути кимось, ким я не була, і це змушувало мене почуватися дуже некомфортно в прямому ефірі,

– казала акторка.

Зірка завдячує своєму успіху роботі у The Daily Show With Jon Stewart, де вона мала нагоду не тільки практикуватися у журналістиці, але й розвивати свої акторсько-комедійні навички.

Шон Пенн

Робота Шона Пенна як журналіста так само потребує уваги, як і його робота в кіноіндустрії. Він неодноразово писав матеріали для Rolling Stone. Одним з найвідоміших було інтерв'ю з наркобароном Ель Чапо. Також для цього видання й інших ЗМІ Шон Пенн висвітлював події на Кубі, в Іраку, Афганістані, Гаїті та Венесуелі.

Шон Пенн активно займався і займається документалістикою, зокрема показує й розповідає світові про війну Росії проти України. Після численних поїздок, 24 лютого 2023 року Шон Пенн представив знятий у Києві фільм Superpower за участі президента Володимира Зеленського.

Роберт Дювалл

Американський актор і режисер після виходу легендарного фільму "Хрещений батько" почав займатися журналістикою. У 1977 році він зняв фільм We're Not the Jet Set, у якому досліджував життя сім'ї родео в Небрасці, їхні унікальні традиції, побут та культуру.

Колін Генкс

Син Тома Генкса пішов стопами батька й почав акторську кар'єру. Але зараз він також пробує себе у документальних фільмах. Перша така стрічка вийшла у 2015 році, де розповідалося про злет і падіння популярної мережі Tower Records.

