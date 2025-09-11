9 сентября 2025 года украинский блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Несколько дней гостям запрещали выкладывать фото и видео с празднования, но теперь кадры постепенно появляются в сети.

Все, что сейчас известно о свадьбе Денчика Лысого

Свадьба проходила в роскошном комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова. Жених решил удивить гостей необычным началом: сначала они увидели "Денчика", который якобы прилетел на дроне, но тот упал в озеро. Впоследствии оказалось, что это была шутка, и настоящий Денис торжественно выехал к церемонии на автомобиле BMW.



Денис Поветкин приехал на свадебную церемонию / Скриншот из инстаграм-сторис

Невесту же к алтарю традиционно провел отец.



Рита Борзикова на собственной свадьбе / Скриншот из инстаграм-сторис

Первый день свадьбы был организован в изысканном стиле. Цветами вечера стали черный и бордовый, локация была украшена большим количеством цветов и зелени. Среди приглашенных были популярные блогеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева.

Свадьба Дениса Поветкина с Ритой Борзиковой / Скриншот из инстаграм-сторис

Супругам подарили ценные презенты – среди них две машины, гидроцикл и прочее. А сам Денис подарил на свадьбе своей жене автомобиль, однако пока не показал его публике.

Известно, что развлекали гостей на свадьбе Верка Сердючка и Дан Балан.

Верка Сердючка и Дан Балан на свадьбе Дениса Поветкина с Ритой Борзиковой / Скриншоты из инстаграм-сторис

А торт на празднике был двухметровый. Десерт состоял из нескольких ярусов, украшенных белым кремом с вишенками и узорами.



Торт на свадьбе Дениса Поветкина / Скриншот из инстаграм-сторис

Денис в своем блоге в тиктоке подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили те средства, которые он за время войны направлял на помощь военным и благотворительность.

Также во время праздника удалось собрать средства на нужды армии: продали лоты на 12 тысяч долларов, купили две машины для ВСУ на 25 тысяч, а дрон, который упал в воду, отремонтируют и передадут защитникам.

Празднование длилось два дня. Второй день прошел в национальном стиле: молодожены и гости надели вышиванки, а само событие тоже состоялось возле Львова.



Второй день свадьбы Дениса Поветкина с любимой / Фото из соцсети

Другие детали второй части свадьбы пока не раскрывают. Жених лишь поделился, что на свадьбе "повозки с лошадьми похитили, в селе были драки, переломы и поджоги были".

Что известно о Денисе Поветкине?