Не знают жизни без войны: Ефросинина эмоционально поздравила сына и продемонстрировала его талант на видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила своего сына Александра с днем рождения. Звездная мама продемонстрировала его музыкальный талант и поделилась глубокими размышлениями о детстве во время войны.

Мальчику, родившемуся в браке знаменитости с бизнесменом и военнослужащим Тимуром Хромаевым, исполнилось 12 лет. По случаю праздника телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме видео, где именинник виртуозно играет на барабанах перед публикой.

В праздничном посте звезда призналась, что даты 24 и 25 августа для нее тесно переплетаются, ведь она постоянно думает об украинских детях, которым приходится взрослеть в условиях постоянной опасности.

Каждый год расстояние между 24 и 25 августа для меня становится все короче... Потому что я непрерывно думаю о детях... о своих и обо всех, кто живет в Украине... Мой сын, как и многие ваши дети, мои подписчики, не знают, каково это – жить без войны,

– написала Ефросинина.

Ведущая рассказала, что фотогалерея на ее телефоне состоит преимущественно из снимков, сделанных в укрытиях, и моментов, когда Саша занимается любимыми делами. Именно поэтому она решила поделиться видео с барабанами, чтобы показать, как важно дарить детям радость даже в самые мрачные времена.

Саше сегодня исполняется 12 лет. Моя фотогалерея с ним – это смесь моментов в укрытии и мгновений, когда мой сын погружен в свои увлечения! Я оставляю здесь именно этот отрывок как зарисовку о том, что в мрачные времена мы, матери, делаем все возможное, чтобы наши дети ощущали детство и радость от собственных достижений и побед,

– подытожила знаменитость.

Недавно Маша Ефросинина не сдерживала слез, провожая старшую дочь Нану во взрослую жизнь, и даже поделилась трогательными кадрами с ее выпускного в Испании.