Стильное свидание в театре: новая девушка Владимира Дантеса поразила своими парными образами

Украинский певец Владимир Дантес продолжает наслаждаться новыми отношениями. Его избранница Анастасия Неправда показала, как звездная пара проводит время вместе, устроив красивый культурный выход в свет.

Влюбленные решили добавить немного искусства в свою повседневную жизнь и отправились на свидание в театр имени Ивана Франко. Пара посетила нашумевший спектакль режиссера Давида Петросяна "Троянство". Анастасия осталась в полном восторге от происходящего на сцене и сразу поделилась своими эмоциями с подписчиками в инстаграме.

Полный кайф,

– короткая, но меткая описание своих впечатлений сделала девушка.

Театральный спектакль / фото из инстаграма

Однако больше всего внимания поклонников привлек внешний вид звездной пары. Анастасия опубликовала милое совместное селфи в зеркале лифта, которое доказывает, что влюбленные очень тщательно готовились к вечеру. Они решили потрудиться и создали роскошный парный образ в стиле минимализм.

Владимир и Настя надели абсолютно одинаковые базовые белые футболки. Певец дополнил свой лук классическими черными брюками, а его возлюбленная – элегантной черной макси-юбкой, разбавив монохромный образ блестящей сумочкой. Такий черно-белый наряд выглядел невероятно стильно, гармонично и эффектно.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда / фото из инстаграма

Кстати, театральные эксперты уже называют спектакль "Троянство" настоящим хитом, который глубоко задевает за живое. Говорят, что эта постановка способна кого-то спустить с небес на землю, а кому-то – открыть магию театра с совершенно новой стороны.

Владимир Дантес сейчас переживает очень романтический период, который должен был бы вдохновлять его на песни о счастливой любви, однако новая песня певца вовсе не об этом.

