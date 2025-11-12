Звезда "Холостяка-14" Диана Зотова впервые прокомментировала слухи о своей свадьбе

На днях в Threads появилась информация, якобы участница "Холостяка-14" Диана Зотова вышла замуж. В сеть "слили" фото со свадьбы.

На фоне этих слухов модель вышла на связь и объяснила, что на самом деле произошло. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Зотовой.

Диана опубликовала серию инстаграм-сторис, где рассказала, мол, имела съемку свадебных платьев.

Первый раз "вышла замуж" в 14 лет в Японии. Там была на контрактах 2 раза, поэтому в 2017 еще пару раз замуж выскакивала. Даже японской невестой была в традиционном свадебном кимоно. Это прям мой любимый вид съемок,

– написала блогерша.

Диана Зотова отреагировала на слухи о том, что вышла замуж / Скриншоты из инстаграм-сторис

После этого пользовательница с ником l.lilbaby.l в Threads опубликовала пост: "Как легко всех обмануть". Однако в комментариях не все согласились с мнением женщины. Пользователи обратили внимание на то, что на "съемке для бренда" свадебных платьев присутствовал брат Дианы Зотовой и мужчина, который похож на ее бывшего парня, футболиста Николая Кухаревича. Они считают, что история о рекламной съемке – попытка выкрутиться. Кроме того, на безымянном пальце правой руки модели заметили кольцо.

Комментарии пользователей Threads о свадьбе Дианы Зотовой / Скриншот из сети

Почему в сети считают, что Диана Зотова вышла замуж?