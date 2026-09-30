Дилан Спроус раскрыл имя своей новорожденной дочери

На днях стало известно, что Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями. У супругов родилась дочь.

Теперь знаменитый отец раскрыл имя девочки. Дилан Спроус назвал его в новом выпуске своего подкаста Wildmen, пишет издание People.

Актер рассказал, что они с Барбарой решили назвать дочь Сильви. Он также поделился своими впечатлениями от первого опыта отцовства.

Иногда я смотрю на Сильви и думаю: "Это самое крутое, что когда-либо случалось". Она смотрит на меня, открывает глаза. Днем у нее бывают короткие периоды, когда она не спит, и тогда она смотрит на меня, улыбается или что-то в этом роде – это невероятно мило,

– сказал Дилан Спроус.

Лицо дочери Барбара и Дилан пока не показывают. В то же время супруги уже успели поделиться первыми кадрами с малышкой, на которых ее видно со спины.

Барбара Палвин и Дилан Спроус с дочерью / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Дилана Спроуса и Барбары Палвин?

Дилан Спроус и Барбара Палвин познакомились в 2017 году, а встречаться начали уже в следующем году. В сентябре 2022 года актер сделал предложение любимой. Свадьбу пара отпраздновала в июле 2023 года на родине модели – в Венгрии.

О будущем пополнении в семье супруги объявили в мае 2023 года. Тогда Барбара Палвин появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля с заметно округлившимся животом. В начале сентября 2026 года Дилан Спроус и Барбара Палвин впервые стали родителями.

Пополнения в семье ожидает и украинская певица Ирина Федишин. Недавно она раскрыла пол своего третьего ребенка.