Сказал, что это будут хиты, – Дмитрий Каднай вспомнил, как впервые услышал треки Филиппа Коляденко
- Дмитрий Каднай рассказал о дружбе и конкуренции в группе KADNAY, вспоминая сольный проект Филиппа Коляденко.
- Группа KADNAY, основана в 2012 году, известна участием в Национальном отборе на Евровидение и победой на премии "Золотая Жар-птица".
Лидер группы KADNAY рассказал об атмосфере в популярном коллективе и отношениях с коллегами. Дмитрий признался, как отреагировал, когда Филипп выразил желание делать сольную карьеру.
Дмитрий Каднай поделился особыми ритуалами группы KADNAY и рассказал о конкуренции в коллективе за кулисами съемок проекта "Кто сверху", передает 24 Канал.
Певец вспомнил, как готовился к большому сольному концерту с альбомом "Квітами на глибині". На мероприятие пригласили много других музыкантов – художников с музыкальным высшим образованием.
"В этот момент я почувствовал, как в комнате буквально повысился музыкальный уровень. Была такая себе хорошая "музыкальная конкуренция". В моменте ты понимаешь, что не хочешь быть ниже того уровня. Вот так у нас всегда и в группе. Мы с Филиппом друг для друга являемся суперстимуляцией, чтобы развиваться, писать лучше. Очень много учимся друг у друга", – признался Дмитрий Каднай.
Дмитрий Каднай / Фото пресс-службы
Артист добавил, что ко всему, чем они с Филиппом Коляденко занимаются вне группы KADNAY, у них очень дружеское отношение. Он вспомнил, как начинался проект Phil It – творческий проект Филиппа.
Филипп одним из первых прислал демки мне. Он сказал, что очень давно хочет делать что-то похожее. Если честно, я чувствовал, что это рано или поздно произойдет, потому что Фил очень талантливый и плодовитый, как говорится. Он пишет много музыки! Я тогда, помню, послушал песни, что он прислал, и сказал, что это будут хиты,
– рассказал Дмитрий Каднай.
Певец поделился, что между ним и Филиппом есть как поддержка, так и дружеская конкуренция. Они оба знают, что всегда есть куда развиваться и к чему стремиться.
Напоследок Дмитрий рассказал об особом ритуале, который еще больше соединяет его с коллегами по группе KADNAY.
"Перед выступлениями мы всегда обнимаемся, и кто-то говорит речь. В большинстве случаев, это я, но может быть и кто-то другой. Классный магический момент, когда ты понимаешь, что выйдешь на сцену и это будет уникально!" – сказал артист.
KADNAY / Фото из инстаграма группы
Что известно о группе KADNAY?
- KADNAY – украинская индипоп группа, которую в 2012 году основали Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко. В 2014 году вышел их первый студийный альбом.
- В 2017 и 2018 годах коллектив участвовал в Национальном отборе на Евровидение. Вторая попытка принесла им 3 место в финале. Также коллектив победил на премии "Золотая Жар-птица".
- 18 ноября KADNAY приедут во Львов с концертом и премьерой альбома "Цветами на глубине".