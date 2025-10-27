Сказал, что это будут хиты, – Дмитрий Каднай вспомнил, как впервые услышал треки Филиппа Коляденко

Лидер группы KADNAY рассказал об атмосфере в популярном коллективе и отношениях с коллегами. Дмитрий признался, как отреагировал, когда Филипп выразил желание делать сольную карьеру.

Дмитрий Каднай поделился особыми ритуалами группы KADNAY и рассказал о конкуренции в коллективе за кулисами съемок проекта "Кто сверху", передает 24 Канал.

Певец вспомнил, как готовился к большому сольному концерту с альбомом "Квітами на глибині". На мероприятие пригласили много других музыкантов – художников с музыкальным высшим образованием.

"В этот момент я почувствовал, как в комнате буквально повысился музыкальный уровень. Была такая себе хорошая "музыкальная конкуренция". В моменте ты понимаешь, что не хочешь быть ниже того уровня. Вот так у нас всегда и в группе. Мы с Филиппом друг для друга являемся суперстимуляцией, чтобы развиваться, писать лучше. Очень много учимся друг у друга", – признался Дмитрий Каднай.



Дмитрий Каднай / Фото пресс-службы

Артист добавил, что ко всему, чем они с Филиппом Коляденко занимаются вне группы KADNAY, у них очень дружеское отношение. Он вспомнил, как начинался проект Phil It – творческий проект Филиппа.

Филипп одним из первых прислал демки мне. Он сказал, что очень давно хочет делать что-то похожее. Если честно, я чувствовал, что это рано или поздно произойдет, потому что Фил очень талантливый и плодовитый, как говорится. Он пишет много музыки! Я тогда, помню, послушал песни, что он прислал, и сказал, что это будут хиты,

– рассказал Дмитрий Каднай.

Певец поделился, что между ним и Филиппом есть как поддержка, так и дружеская конкуренция. Они оба знают, что всегда есть куда развиваться и к чему стремиться.

Напоследок Дмитрий рассказал об особом ритуале, который еще больше соединяет его с коллегами по группе KADNAY.

"Перед выступлениями мы всегда обнимаемся, и кто-то говорит речь. В большинстве случаев, это я, но может быть и кто-то другой. Классный магический момент, когда ты понимаешь, что выйдешь на сцену и это будет уникально!" – сказал артист.



KADNAY / Фото из инстаграма группы

Что известно о группе KADNAY?