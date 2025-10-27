Сказав, що це будуть хіти, – Дмитро Каднай пригадав, як уперше почув треки Пилипа Коляденка
- Дмитро Каднай розповів про дружбу та конкуренцію в гурті KADNAY, згадуючи сольний проєкт Пилипа Коляденка.
- Гурт KADNAY, заснований у 2012 році, відомий участю в Національному відборі на Євробачення та перемогою на премії "Золота Жар-птиця".
Лідер гурту KADNAY розповів про атмосферу у популярному колективі та стосунки з колегами. Дмитро зізнався, як відреагував, коли Пилип висловив бажання робити сольну кар'єру.
Дмитро Каднай поділився особливими ритуалами гурту KADNAY та розповів про конкуренцію в колективі за лаштунками зйомок проєкту "Хто зверху", передає 24 Канал.
Співак пригадав, як готувався до великого сольного концерту з альбомом "Квітами на глибині". На захід запросили багато інших музикантів – митців з музичною вищою освітою.
"У цей момент я відчув, як у кімнаті буквально підвищився музичний рівень. Була така собі хороша "музична конкуренція". В моменті ти розумієш, що не хочеш бути нижче того рівня. Ось так у нас завжди й в гурті. Ми з Пилипом один для одного є суперстимуляцією, щоб розвиватися, писати краще. Дуже багато вчимось один в одного", – зізнався Дмитро Каднай.
Дмитро Каднай / Фото пресслужби
Артист додав, що до всього, чим вони з Пилипом Коляденком займаються поза гуртом KADNAY, у них дуже дружнє ставлення. Він пригадав, як починався проєкт Phil It – творчий проєкт Пилипа.
Пилип одному з перших надіслав демки мені. Він сказав, що дуже давно хоче робити щось схоже. Якщо чесно, я відчував, що це рано чи пізно станеться, бо Філ дуже талановитий і плодовитий, як то кажуть. Він пише багато музики! Я тоді, пам'ятаю, послухав пісні, що він надіслав, і сказав, що це будуть хіти,
– розповів Дмитро Каднай.
Співак поділився, що між ним та Пилипом є як підтримка, так і дружня конкуренція. Вони обоє знають, що завжди є куди розвиватися і до чого прагнути.
Наостанок Дмитро розповів про особливий ритуал, який ще більше з'єднує його з колегами по гурту KADNAY.
"Перед виступами ми завжди обіймаємось, і хтось говорить промову. В більшості випадків, це я, але може бути і хтось інший. Класний магічний момент, коли ти розумієш, що вийдеш на сцену і це буде унікально!" – сказав артист.
KADNAY / Фото з інстаграму гурту
Що відомо про гурт KADNAY?
- KADNAY – український індіпоп гурт, який у 2012 році заснували Дмитро Каднай та Пилип Коляденко. У 2014 році вийшов їхній перший студійний альбом.
- У 2017 та 2018 роках колектив брав участь у Національному відборі на Євробачення. Друга спроба принесла їм 3 місце у фіналі. Також колектив переміг на премії "Золота Жар-птиця".
- 18 листопада KADNAY приїдуть до Львова з концертом і прем'єрою альбому "Квітами на глибині".