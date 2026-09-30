"Грех не показать": Светлана Павелецкая ответила на критику из-за публичных чувств к Кулебе

Украинская предпринимательница Светлана Павелецкая откровенно отреагировала на упреки в чрезмерной демонстрации романтики в отношениях с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Супруги с юмором объяснили, почему они делятся совместными фотографиями в соцсетях.

Светлана Павелецкая открыто делится подробностями личной жизни и регулярно публикует совместный контент с мужем. Однако такая активность вызывает неоднозначную реакцию среди пользователей сети, часть которых обвиняет пару в чрезмерной демонстративности.

Во время общения с подписчиками в инстаграме предпринимательницу прямо спросили о причинах такой открытости. Отвечать на критику Павелецкая решила вместе с Дмитрием Кулебой.

Бывший глава МИД пояснил, что они тщательно оберегают свое личное пространство. По его словам, аудитория в соцсетях не видит и половины того, что на самом деле происходит между ними.

В то же время Светлана Павелецкая подчеркнула, что муж является для нее самым важным человеком, поэтому она не видит причин скрывать свои эмоции от публики.

"Он – моя жизнь, а не только личная. Он такой красивый, что грех – иногда его не показывать",

– прокомментировала предпринимательница.

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба / фото из инстаграма

Недавно Павелецкая призналась, что она закрывает свой бизнес из-за новых правил воздушной тревоги.