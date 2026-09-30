Світлана Павелецька відкрито ділиться деталями особистого життя та регулярно публікує спільний контент із чоловіком. Проте така активність викликає неоднозначну реакцію серед користувачів мережі, частина з яких звинувачує пару в надмірній демонстративності.

Під час спілкування з підписниками в Instagram підприємницю прямо запитали про причини такої відкритості. Відповідати на критику Павелецька вирішила разом із Дмитром Кулебою.

Колишній очільник МЗС пояснив, що вони ретельно оберігають свій приватний простір. За його словами, аудиторія в соцмережах не бачить і половини того, що насправді відбувається між ними.

Водночас Світлана Павелецька наголосила, що чоловік є для неї найважливішою людиною, тому вона не бачить причин приховувати свої емоції від публіки.

Він – моє життя, а не тільки особисте. Він такий красивий, тому гріх – іноді його не показати,

– прокоментувала підприємниця.

Світлана Павлецька та Дмитро Кулеба / фото з інстаграму

Нещодавно Павлецька зізналася, що закриває свій бізнес через нові правила повітряних тривог.



