На своїй сторінці в інстаграмі Павелецька зазначила, що через постійні загрози та перерви в роботі продажі в деяких її магазинах, розташованих у торговельних центрах, стали "просто нульовими".

Ситуацію ускладнює ініціатива щодо так званої "жовтої тривоги". Згідно з нововведеннями, заклади можуть продовжувати роботу, але підприємців зобов'язують самостійно облаштовувати укриття для персоналу та клієнтів.

Як саме магазин усередині ТРЦ має побудувати власне укриття, я не дуже розумію. Можливо, між касою і полицею з товаром,

– обурюється Світлана.

Наразі підприємниця та її партнери ухвалили рішення тимчасово закрити один із магазинів. Однак остаточно припинити його роботу виявилося не так просто. За словами Павелецької, розірвання договору та закриття лише однієї збиткової точки в ТРЦ вимагає колосальних фінансових витрат.

Ви не завжди можете просто закрити збитковий магазин. Щоб закрити одну нашу точку, нам потрібно заплатити близько двох мільйонів гривень. Просто за право більше не працювати,

– шокувала зізнанням бізнесвумен.

Вона також детальніше пояснила, як працює система взаємодії з орендодавцями в торгових центрах і чому всі ризики лягають виключно на плечі власників бізнесу.

Магазини платять ТРЦ оренду та відсоток від обороту. Тобто хорошим ми ділимося. А коли продажі нульові, товар заморожений, зарплати й оренду треба платити, а кожна точка генерує збитки, тоді кожен сам за себе,

– пояснює реалії Світлана.



