На своей странице в инстаграме Павелецкая отметила, что из-за постоянных угроз и перерывов в работе продажи в некоторых ее магазинах, расположенных в торговых центрах, стали "просто нулевыми".
Ситуацию осложняет инициатива по так называемой "желтой тревоге". Согласно нововведениям, заведения могут продолжать работу, но предпринимателей обязывают самостоятельно обустраивать укрытия для персонала и клиентов.
Как именно магазин внутри ТРЦ должен построить собственное укрытие, я не очень понимаю. Возможно, между кассой и полкой с товаром,
– возмущается Светлана.
Сейчас предпринимательница и ее партнеры приняли решение временно закрыть один из магазинов. Однако окончательно прекратить его работу оказалось не так просто. По словам Павелецкой, расторжение договора и закрытие всего лишь одной убыточной точки в ТРЦ требует колоссальных финансовых затрат.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вы не всегда можете просто закрыть убыточный магазин. Чтобы закрыть одну нашу точку, нам нужно заплатить около двух миллионов гривен. Просто за право больше не работать,
– шокировала своим признанием бизнес-леди.
Она также подробнее объяснила, как работает система взаимодействия с арендодателями в торговых центрах и почему все риски ложатся исключительно на плечи владельцев бизнеса.
Магазины платят ТРЦ аренду и процент от оборота. То есть хорошими доходами мы делимся. А когда продажи нулевые, товар заморожен, зарплаты и аренду нужно платить, а каждая точка приносит убытки, тогда каждый сам за себя,
– объясняет реалии Светлана.