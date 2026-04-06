До слез: Кулеба с любимой посетили премьеру "Маруси Чурай" во Франковском драмтеатре
- Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая посетили премьеру драмы-песни "Маруся Чурай" в Ивано-Франковском драмтеатре, которая произвела на них сильное впечатление.
- Спектакль поставил Ростислав Держипильский, музыку написал Святослав Вакарчук, и она заинтересовала зрителей настолько, что билеты раскуплены до июня.
4 апреля в Ивано-Франковском драмтеатре состоялась премьера драмы-песни "Маруся Чурай", созданной по одноименному роману в стихах Лины Костенко.
Среди зрителей были дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его возлюбленная – бизнесвумен и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая. После показа пара поделилась впечатлениями в инстаграме и опубликовала кадры со спектакля.
Светлана Павелецкая призналась, что постановка произвела на них сильное впечатление. По ее словам, Дмитрий Кулеба даже не сдержал слез. Она поблагодарила команду за работу и отметила высокий уровень постановки. Сам Кулеба также эмоционально отреагировал на увиденное. Он отметил, что актерам и всей команде удалось передать глубокие чувства, а спектакль, по его словам, буквально зацепил за живое.
Спектакль порезал душу и сердце,
– отметил дипломат.
Дмитрий Кулеба с любимой посетили спектакль "Маруся Чурай" / Скриншоты из инстаграма
Кстати, в свой 96-й день рождения Лина Костенко впервые зачитала отрывок из "Маруси Чурай" в видео, которое опубликовали на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Что известно о спектакле "Маруся Чурай"?
- Его поставил режиссер Ростислав Держипильский. Песни для спектакля создала Наталья Половинка, а музыку написал Святослав Вакарчук – это его первый опыт работы для театра.
- В постановке привлечен сильный актерский состав. В частности, главные роли исполняют Мария Стопник (Маруся) и Олег Панас (Гриць). Также на сцене – Надежда Левченко, Алексей Гнатковский, Роман Луцкий и другие известные актеры. Постановка вызвала значительный интерес у зрителей: билеты на "Марусю Чурай" раскуплены на несколько месяцев вперед – в частности, до июня.