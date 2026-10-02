"Папа называет его зятем": дочь Александра Педана встречается со звездой шоу "МастерШеф: Дети"

Дочь известного украинского телеведущего Александра Педана раскрыла личность своего избранника.

Оказалось, что сердце девушки уже давно занято звездой популярного кулинарного шоу. На своей странице в инстаграме 21-летняя Валерия поделилась романтическими снимками с парнем.

Лера опубликовала фотографии, сделанные на фоне заката. Для романтической фотосессии девушка выбрала элегантный белый костюм, а ее возлюбленный позировал рядом в стильном светлом наряде. В публикации девушка также отметила его профиль.

Избранником Валерии оказался Даня Кива – финалист кулинарного шоу "МастерШеф. Дети", который в свое время стал известен благодаря участию в проекте.

Папа называет его зятем,

– в шутку подписала публикацию Валерия.

Александр Педан решил поддержать эту шутку. В комментариях под постом он тоже назвал Даню "зятьком": "О! Зятьок и Лерок".

Педан прокомментировал пост дочери / Скриншот из инстаграма

Как оказалось, Валерия и Даня вместе уже не первый год. Ранее Александр Педан рассказывал, что дочь находится в отношениях около пяти лет. Сейчас влюбленные живут вместе во Львове.

Добавим, что в этом году Александр Педан вместе с дочерью окончил Украинский католический университет. Телеведущий получил диплом магистра, а 21-летняя Валерия – диплом бакалавра.