Дочь Кошового сменила имидж после переезда за границу: как сейчас выглядит 18-летняя Варвара

Дочь Евгения Кошового удивила новым образом. 18-летняя Варвара, которая сейчас учится в Италии, опубликовала свежее селфи и продемонстрировала изменения во внешности.

На этот раз внимание привлекли волосы девушки. Новое селфи Варвара опубликовала на своей странице в инстаграме.

Девушка не слишком часто показывает свою личную жизнь в соцсетях, поэтому это новое фото не осталось незамеченным.

Так стало известно, что Варвара отказалась от привычного русого оттенка и сделала его значительно светлее. Кроме того, она больше не носит челку, которую раньше можно было увидеть на ее фото. Теперь дочь актера носит длинные светлые волосы.

Дочь Евгения Кошового сменила имидж / Скриншоты со страницы Варвары в инстаграме

Добавим, что в последнее время в жизни Варвары и без того происходит немало перемен. Девушка переехала из Украины в Италию и поселилась в Милане. Там она получает образование в сфере шоу-бизнеса – изучает менеджмент и режиссуру. Евгений Кошовый ранее рассказывал об обучении дочери за границей и ее жизни в Италии.

Напомним, что накануне мы показывали, как сейчас выглядит младшая дочь Евгения Кошового.