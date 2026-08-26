"Как же я счастлива": Ирина Горовая сообщила о возвращении дочери из Польши в Украину

Известная украинская продюсерша и основательница лейбла Pomitni Ирина Горова сообщила, что ее 28-летняя дочь Наталья решила переехать из Польши обратно в Украину.

Домой девушка вернулась вместе со своим возлюбленным Амиром, который является иностранцем. Теперь семья сможет чаще видеться и проводить время вместе. В своих инстаграм-сторисах Ирина не скрывала радости от возвращения дочери. Также она рассказала, чем Наталья будет заниматься в Киеве.

Как же я счастлива, что моя любимая Наташа снова живет в Киеве! Какое счастье – видеться, когда захочешь, ходить друг к другу в гости и устраивать большие семейные застолья,

– написала продюсер.

Ирина Горовая с дочерью Натальей / Скриншот из Instagram-сторис

Ирина также раскрыла подробности о новой работе дочери. Вместе с Амиром Наталья будет работать в частной школе в Киеве. Раньше в Варшаве она была маркетологом в IT-компании, а теперь будет заниматься питанием для школьников.

Очень приятно наблюдать, как она (Наталья, – 24 Канал) присоединилась к своему мужу и вкладывает свои знания, силы и любовь в общее дело – такое важное для детей… Именно за направление школьного питания отвечает моя Наталочка,

– поделилась Ирина Горовая.

Ирина Горовая рассказала о новой работе своей дочери Натальи / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что у продюсерши двое детей. Дочь Наталью она родила от музыканта Юрия Горового. Также Ирина воспитывает сына Андрея от известного рэпера Потапа.

К слову, Горовая рассказывала, что ее сын получает образование за границей, а не в Украине.