Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась серией фото из Украины. Она приехала во Львов и в Карпаты, где отдохнула с семьей.

Ведущая Ольга Фреймут проводит лето вместе с детьми в Украине. Этим поделилась ее старшая дочь Злата в инстаграме, пишет Show 24.

Злата Митчелл опубликовала серию фото из Карпат. На некоторых снимках видно ее младших брата и сестру, а также тетю Юлию (сестру Ольги Фреймут). Они всей семьей отдыхали в Карпатах, развлекались, проводили время на рыбалке.

Я взяла отпуск от Instagram в июле, потому что я дома в Украине. На этот раз, вернувшись на лето, я нуждалась в нем больше, чем когда-либо,

– поделилась Злата.

Также на одном из фото позировала сама Ольга Фреймут. Кадр сделан во Львове. Ведущая прокомментировала фотографии и написала: "Счастливое лето".

Дочь Ольги Фреймут в Украине с семьей / Фото из инстаграма Златы Митчелл

Напомним, в мае Ольга Фреймут дала первое интервью за последние 5 лет. Она рассказала о жизни в Лондоне после начала полномасштабного вторжения, потерю статуса "суперзвезды", отношения с коллегами и многое другое.