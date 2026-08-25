Умерла Долли Партон – легенда кантри-музыки и обладательница 11 премий "Грэмми"

Во вторник, 25 августа, стало известно о смерти американской певицы Долли Партон. В последний год жизни звезда кантри практически не появлялась на публике из-за проблем со здоровьем, которые вынудили ее отменить запланированные выступления.

Об этом сообщили близкие певицы в соцсетях.

Что известно о смерти Долли Партон?

Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет в городе Нэшвилл. Она была всемирно известной певицей, автором песен и актрисой.

Родные попросили поклонников со всего мира делиться воспоминаниями в соцсетях. Вместо цветов они призвали делать пожертвования в ее благотворительный фонд Imagination Library, который передал детям более 150 миллионов книг.

Трагедия произошла через 17 месяцев после смерти ее мужа Карла Дина. Они прожили в браке почти 60 лет.

Чем известна Долли Партон?

Долли Партон родилась в 1946 году. Она была четвертым из 12 детей в бедной семье в штате Теннесси. Будущая звезда начала музыкальную карьеру еще в детстве. Она покорила как кантри-, так и поп-чарты, выпустив десятки хитов.

Написание песен – это мой способ выразить свои чувства и мысли. Не только свои, но и то, что я вижу, людей, которые мне небезразличны. Моя голова взорвалась бы, если бы я не выразила некоторые из этих вещей. Не все, что я пишу, хорошо, но все это хорошо для меня – как терапия,

– рассказывала Партон.

Самыми известными ее песнями являются Jolene и баллада I Will Always Love You. Последнюю позже перепела Уитни Хьюстон, превратив ее в один из самых продаваемых синглов в истории музыки.

Долли Партон – I Will Always Love You: смотрите видео

За свою долгую карьеру артистка была номинирована на премию "Грэмми" 55 раз.

Певица получила ряд престижных наград:

11 премий "Грэмми";

10 наград Ассоциации кантри-музыки;

4 награды People's Choice Awards;

3 награды American Music Awards.

Также она стала женщиной с наибольшим количеством альбомов в топ-10 чарта Billboard Country Albums.

Долли Партон – Jolene: смотрите видео

Партон также снималась в фильмах. Среди самых известных: "Лучший маленький бордель в Техасе" (1982) с Бертом Рейнольдсом; "Стальные магнолии" (1989) с Джулией Робертс и Ширли Маклейн; и "Прямой разговор" (1992) с Джеймсом Вудсом.

Несмотря на все свое влияние и авторитет как артистки, появления в телевизионных ток-шоу и спецвыпусках, Партон считала себя, прежде всего, автором песен.

Писать для меня так же естественно, как вставать и готовить завтрак. Я всегда с карандашом и бумагой или магнитофоном под рукой. Я пишу каждый день, даже когда нахожусь в самолете, в ванной или в автобусе. Это горит во мне,

– говорила Партон.

Что известно о благотворительной деятельности артистки?

Помимо музыки, Долли Партон создала собственную бизнес-империю. Она открыла тематический парк Dollywood и активно занималась благотворительностью.

Во время пандемии коронавируса она пожертвовала миллион долларов медицинскому центру. Эти средства пошли на разработку вакцины Moderna.

Артистка также неоднократно публично выступала в поддержку равенства и прав меньшинств, отмечая, что считает своим долгом вдохновлять и помогать другим.

В июле 2026 года в возрасте 81 года скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер. Она была наиболее известна по роли "женщины с голубями" в культовой комедии "Один дома 2".