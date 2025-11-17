Вырванные волосы и выбитый зуб: женщины подрались на концерте известного украинского певца

На концерте Виталия Лобача в Борисполе произошла драка. Конфликт возник прямо перед сценой между двумя поклонницами артиста.

Схватка дошла до того, что женщины вырывали друг другу волосы, и в результате драки одной из них даже выбили зуб. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Когда Виталий Лобич увидел этот неприятный инцидент, он вызвал охрану, которая пыталась разнять фанаток певца. В то же время артист решил не останавливать выступление, продолжив петь.

Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей – номер один,

– поделился исполнитель.

К счастью, женщин удалось разнять. Видео опубликовали на фан-аккаунте Виталия Лобича в тиктоке.

