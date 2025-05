Умер Джеймс Фоули – режиссер "Пятидесяти оттенков", "Карточного домика" и клипов Мадонны

Режиссер "Пятидесяти оттенков" и культовых клипов Мадонны Джеймс Фоули ушел из жизни. Ему был 71 год.

Представители шоумена отметили, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием и раскрыли когда и где он умер.

Джеймс Фоули умер в начале этой недели в своем доме в Лос-Анджелесе. Представители режиссера утверждают, что он ушел из жизни мирно во сне. Фоули много лет боролся с раком мозга, однако официальная причина его смерти пока не разглашается.

Что известно о творческом пути Джеймса Фоули

Дебютной работой режиссера был фильм Reckless, который переводится как "Безрассудный". Лента вышла в 1984 году.

Особую популярность Фоули принесла работа над эротической франшизой по мотивам бестселлеров Эрики Леонарды Джеймс. Хотя первый фильм трилогии создавала другой режиссер, именно Джеймс Фоули экранизировал продолжение – "Пятьдесят оттенков темноты" и "Пятьдесят оттенков свободы", которые собрали сотни миллионов долларов в мировом прокате.



Джеймс Фоули / Фото Getty Images

К тому же Фоули снял 12 эпизодов культового сериала Netflix "Карточный домик". Также он режиссировал отдельные эпизоды сериала "Твин Пикс", триллера "Миллиарды" и психологической драмы "Ганнибал".

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество Джеймса Фоули с легендарной поп-дивой Мадонной. В 1980-х годах режиссер создал для нее три знаковых клипа – Papa Don't Preach, Live to Tell и True Blue, работая под псевдонимом Питер Перчер. Годом позже Фоули вернулся к сотрудничеству с артисткой уже под собственным именем, сняв клип Who's That Girl.

