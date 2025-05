Помер Джеймс Фоулі – режисер "П'ятдесяти відтінків", "Карткового будинку" і кліпів Мадонни

Режисер "П'ятдесяти відтінків" та культових кліпів Мадонни Джеймс Фоулі пішов з життя. Йому був 71 рік.

Представники шоумена зазначили, що він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням і розкрили коли та де він помер. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

Джеймс Фоулі помер на початку цього тижня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Представники режисера стверджують, що він пішов з життя мирно уві сні. Фоулі багато років боровся з раком мозку, проте офіційна причина його смерті наразі не розголошується.

Що відомо про творчий шлях Джеймса Фоулі

Дебютною роботою режисера був фільм Reckless, який перекладається як "Безрозсудний". Стрічка вийшла у 1984 році.

Особливу популярність Фоулі принесла робота над еротичною франшизою за мотивами бестселерів Еріки Леонарди Джеймс. Хоча перший фільм трилогії створювала інша режисерка, саме Джеймс Фоулі екранізував продовження – "П'ятдесят відтінків темряви" та "П'ятдесят відтінків свободи", які зібрали сотні мільйонів доларів у світовому прокаті.



Джеймс Фоулі / Фото Getty Images

До того ж Фоулі зняв 12 епізодів культового серіалу Netflix "Картковий будинок". Також він режисував окремі епізоди серіалу "Твін Пікс", трилера "Мільярди" та психологічної драми "Ганнібал".

Окрему увагу заслуговує співпраця Джеймса Фоулі з легендарною поп-дівою Мадонною. У 1980-х роках режисер створив для неї три знакові кліпи – Papa Don't Preach, Live to Tell та True Blue, працюючи під псевдонімом Пітер Перчер. Роком пізніше Фоулі повернувся до співпраці з артисткою вже під власним ім'ям, знявши кліп Who's That Girl.

