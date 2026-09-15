Дженнифер Энистон опубликовала романтическое фото с возлюбленным и призналась ему в чувствах

Дженнифер Энистон редко делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, однако на этот раз сделала исключение.

Актриса опубликовала в инстаграме Stories романтическое фото со своим бойфрендом Джимом Кертисом и призналась ему в чувствах.

57-летняя звезда посвятила два поста выходу новой книги своего возлюбленного – "The Book of Possibility". Сначала Энистон показала обложку издания и написала: "Я люблю эту книгу".

Дженнифер Энистон показала книгу своего возлюбленного / Скриншот из Instagram-сторис

А в следующем сторис актриса опубликовала совместное фото с 50-летним Кертисом и добавила: "И я люблю этого мужчину", дополнив признание эмодзи в виде сердечка.

Джим Кертис и Дженнифер Энистон / Скриншот из Instagram-сторис актрисы

Отметим, что Дженнифер Энистон и Джим Кертис находятся в отношениях с 2025 года. Впервые вместе их заметили в июле прошлого года во время отдыха на Майорке. Тогда они проводили время в компании друзей актрисы – Джейсона Бейтмана, его жены Аманды Анки и Кортни Кокс.

Впоследствии Кертис рассказал, что до начала романтических отношений они с Энистон несколько месяцев дружили. Летом пара отпраздновала первую годовщину. Инсайдер рассказал PEOPLE, что у них "прекрасные отношения", которые делают Энистон очень счастливой.

Сам Кертис также неоднократно тепло отзывался об актрисе. В одном из интервью он назвал ее открытым, заботливым, добрым и любящим человеком.

Кстати, недавно внимание публики было приковано и к другой известной паре. 40-летняя поп-звезда Леди Гага и ее 42-летний жених, предприниматель Майкл Полански, впервые стали родителями.