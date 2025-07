С Дженнифер Лопес слетела юбка на концерте: как отреагировала артистка

С Дженнифер Лопес произошел конфуз во время концерта в Польше, который состоялся 25 июля. Однако шоу продолжилось, ведь певица профессионально отреагировала на инцидент.

Во время выступления Джей Ло в Варшаве с нее слетела юбка. Пишет Show 24 со ссылкой на People.

25 июля Дженнифер Лопес выступила на стадионе PGE Narodowy, что расположен в столице Польши, в рамках своего тура Up All Night: Live in 2025. Артистка поблагодарила поклонников, которые пришли посмотреть на ее шоу. Однако блестящая юбка, что была частью сценического наряда, неожиданно слетела с нее и упала на сцену.

Но инцидент не испортил момент. Лопес улыбнулась и покрутилась, продемонстрировав великолепную фигуру. К счастью, певица была в нижнем белье. После этого танцовщик попытался одеть юбку на Дженнифер, однако не смог. Артистка бросила ее в толпу и сказала, что фаны могут оставить наряд себе.

Я рада, что на мне было нижнее белье. Обычно я его не ношу,

– заявила Дженнифер Лопес.

С Дженнифер Лопес слетела юбка на сцене: смотрите видео онлайн

Отметим, что это первый за шесть лет тур Дженнифер Лопес. Она начала его 8 июля, выступив в Галисии (Испания). В воскресенье, 27 июля, концерт состоялся в Бухаресте (Румыния).

Тур Джей Ло должен завершиться 12 августа в Сардинии.