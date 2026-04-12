Умер Джон Нолан – актер фильмов о Бэтмене и дядя легендарного Кристофера Нолана

Британский актер театра и кино Джон Нолан умер. Звезде фильма "Бэтмен: Начало" было 87 лет.

Джон Нолан ушел из жизни в субботу, 11 апреля. Об этом сообщило издание Stratford-Upon-Avon Herald.

Несколько десятилетий Джон Нолан посвятил работе в театре, на телевидении и в кино. Причину смерти актера пока не разглашают.

Отметим, что по отцовской линии Джон Нолан является дядей для Кристофера и Джонатана Ноланов. Кристофер Нолан – оскароносный режиссер, создатель "Оппенгеймера", "Интерстеллара" и многих других фильмов.

Что известно о Джоне Нолане?