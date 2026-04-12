12 апреля, 16:17
Умер Джон Нолан – актер фильмов о Бэтмене и дядя легендарного Кристофера Нолана
Основні тези
- Британский актер Джон Нолан, известный по фильму "Бэтмен: Начало", умер в возрасте 87 лет.
- Нолан также снимался в сериале "В поле зрения", продюсером которого является его племянник Джонатан Нолан.
Британский актер театра и кино Джон Нолан умер. Звезде фильма "Бэтмен: Начало" было 87 лет.
Джон Нолан ушел из жизни в субботу, 11 апреля. Об этом сообщило издание Stratford-Upon-Avon Herald.
Несколько десятилетий Джон Нолан посвятил работе в театре, на телевидении и в кино. Причину смерти актера пока не разглашают.
Отметим, что по отцовской линии Джон Нолан является дядей для Кристофера и Джонатана Ноланов. Кристофер Нолан – оскароносный режиссер, создатель "Оппенгеймера", "Интерстеллара" и многих других фильмов.
Что известно о Джоне Нолане?
- Джон Нолан родился в Лондоне, в мае 1938 года. Он получил образование в Drama Centre London Richmond Theatre. Позже Нолан присоединился к Royal Shakespeare Company, где играл в спектаклях "Julius Caesar" и "The Merry Wives of Windsor, пишет Variety.
- Карьера Джона Нолана началась с гастролей в компании с ирландской театральной труппой. Он выступал в роли Ромео в театре Ричмонда. Также работал в Национальном театре.
- Актер стал более известным благодаря телевидению и ролям в сериалах и драмах: "Daniel Deronda", "Doomwatch", "The Prisoner". Также появлялся в проектах "Silent Witness" и "Return of the Saint".
- Современная аудитория больше всего знает Джона Нолана благодаря сериалу "В поле зрения" (Person of Interest), продюсером которого является Джонатан Нолан – еще один племянник Джона.
- В кино Джон Нолан снимался в фильмах своего племянника Кристофера Нолана. Это ленты "Преследование", "Бэтмен: Начало" (где сыграл члена совета директоров Wayne Enterprises Дугласа Фредерикса), "Темный рыцарь возвращается" и "Дюнкерк".