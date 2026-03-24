Дзидзьо впервые рассказал о племяннице, которая служит в ВСУ: "Семейная гордость"
- Дзидзьо рассказал, что его племянница Виктория служит в ВСУ, добровольно выбрав военную службу.
- Другие украинские звезды также имеют родственников в ВСУ, среди них муж и сын телеведущих, а также сыновья известных музыкантов и актеров.
Племянница певца Дзидзьо, Виктория, служит в ВСУ. Артист впервые рассказал о ее военной службе.
Подробностями Дзидзьо поделился в интервью для журнала Viva.
Оказалось, что Виктория добровольно выбрала военную службу и подписала контракт в бригаде. По словам артиста, он очень гордится ее решимостью и самостоятельностью.
Это ее сознательный выбор. Она настойчивая, талантливая... Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда он борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она (Виктория, – 24 Канал) – наша семейная гордость,
– отметил Дзидзьо.
Артист добавил, что поддерживает связь с племянницей, и она время от времени обращается к нему за советом.
Кто еще из родных украинских звезд служит в армии?
- Муж телеведущей Марии Ефросининой в 2023 году служил в 112-й бригаде в прифронтовой зоне и даже стал командиром. В 2024 году Тимур Хромаев работал на Запорожском направлении, занимаясь радиоэлектронной борьбой, а сейчас занимает должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении.
- Сын телеведущего Игоря Кондратюка, Сергей, вступил в ряды ВСУ в сентябре 2023 года. Сейчас он служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
- Также военную службу проходят: сын лидера группы "Друга Рика" Валерия Харчишина, сын Василия Зинкевича, сын актрисы Риммы Зюбиной и другие. Накануне наша редакция публиковала подробный материал о детях украинских знаменитостей, которые в ВСУ.