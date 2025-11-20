Его называли Робертином Лоретти: как легендарный Дзидзьо выглядел в начале карьеры

Михаил Хома празднует день рождения – 20 ноября артисту исполняется 42 года. Певец уже длительное время занимается музыкой и выступает на сцене, однако широкая публика узнала о нем не сразу.

Михаил Хома родился в поселке Бортники, что на Львовщине. Здесь прошло его детство, а в возрасте 4 лет семья будущего артиста переехала в Новояворовск. В материале 24 Канала смотрите, как артист выглядел в начале карьеры.

С 8 лет Михаил начал заниматься музыкой – учился в музшколе и параллельно занимался в вокально-хоровом отделе и изучал академический вокал.



Михаил Хома в детстве / Фото из инстаграма Михаила Хомы

Говорят, что в детстве Михаила Хому называли Робертином Лоретти (итальянский певец, ставший известным в подростковом возрасте). Ведь он выступал чуть ли не на каждом школьном и местном концерте.



Михаил Хома в юном возрасте / Фото из инстаграма Михаила Хомы

Впоследствии начал участвовать в конкурсах и фестивалях. Например, сохранилось видео почти 30-летней давности, как Михаил выступал на фестивале "Молодая Галичина", где одержал победу.

Год перед тем, в 1995-м, я даже не прошел во второй тур... Но я не сдался! Сжал зубы, начал работать над собой, набрался опыта – и вот результат. 1996 год, первая премия. Такая важная для маленького Миши Хомы! Эта награда дала мне понимание: работая над собой, открывается вера в себя. А это и есть победа,

– делился певец.

Михаил Хома в 13 лет: смотрите видео онлайн

Михаил Хома на фестивале "Спивограй": смотрите видео онлайн

Михаил Хома продолжал обучение во Львовском музыкальном училище, впоследствии поступил в КНУКиИ, где продолжал развивать умения эстрадного вокала. На втором курсе музыкант перевелся на заочное и поехал во Львов, где создал группу "Друзья". Вместе с ней он начал выступать на корпоративах и свадьбах.



Группа "Друзья" / Фото из инстаграма SLAVIA

В 2008 году Кузьма "Скрябин" услышал кавер на песню "Календарь" и предложил Хоме также перепеть "Старые фотографии" и снять на песню клип. Впоследствии Андрей Кузьменко предложил Михаилу создать группу Sex Shop Boys, в котором Хома был солистом.

Sex Shop Boys – I Love You: смотрите видео онлайн

В то же время Михаил придумал образ Дзидзьо (так называли его деда). В ярких костюмах и с бородой Дзидзьо выступал с комедийными монологами, в которых использовал надсянский говор и притворялся голосом дедушки.

Когда Михаил Хома познакомился с новым продюсером и перестал сотрудничать с Кузьмой, этот образ начали использовать в новой группе – DZIDZIO. А Sex Shop Boys взамен прекратил свою деятельность.

В 2010 году коллектив выпустил трек "Ялта" (написанный Кузьмой), благодаря которому и началась бешеная популярность DZIDZIO. Музыканты продолжали писать и другие треки, впоследствии начали гастролировать, а образ веселого Дзидзя стал любимым для многих.



Дзидзьо / Фото из инстаграма Михаила Хомы

Из-за начала полномасштабной войны Михаил Хома отказался от образа Дзидзьо и сосредоточился на благотворительных концертах. Но с апреля этого года певец все-таки снова надел головной убор с перьями и начал выступать с коллективом, о чем свидетельствуют видео на его странице. Карьера Михаила Хомы продолжает трансформироваться.