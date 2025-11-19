Образы Пети Бампера и Суса стали культовыми, но жизнь их создателей за кадром не менее интересна. О пути Сергея Щербакова и Алексея Супруна от студенческих сцен до тренерства в "Лиге Смеха", от корпоративов до сериала о собственной жизни, от юношеской влюбленности до крепких браков и детей – далее в материале 24 Канала.

Личная жизнь Сергея Щербакова

Сергей Щербаков (Сус) родился в Броварах. Окончил Национальный университет пищевых технологий по специальности "Экономика и менеджмент", а именно менеджмент мясо-молочной промышленности. С женой Лилией познакомился еще в студенческие времена. Они женаты 17 лет и воспитывают двоих детей – дочь Алису и сына Никиту, крестным отцом которого, кстати, является Алексей Супрун. Сергей Щербаков не освещает личную жизнь ни в социальных сетях, ни в интервью, но его дочь, похоже, проявляет интерес к актерству. Девочка сыграла эпизодическую роль в первом сезоне комедийного сериала "Приключения Бампера и Суса", а также снялась вместе с отцом в новом сезоне шоу "Я люблю Украину", премьера которого состоится уже скоро на телеканале ТЕТ.

Личная жизнь Алексея Супруна

Алексей Супрун (Петр Бампер) родом из города Пологи Запорожской области. До седьмого класса был отличником, а потом, как говорит сам, "шось случилось". Юность провел в Бердянске, где учился в Бердянском государственном педагогическом университете по специальности "История и право". На лекциях и семинарах Алексей появлялся крайне редко, а вот времени в университете проводил много. Правда, не за учебой – за репетициями, выступлениями и организацией студенческих праздников.

Алексей Супрун женат, имеет 11-летнего сына Глеба. Парень, как и Алиса Щербакова, появлялся в первом сезоне "Приключений Бампера и Суса", чтобы сыграть отца в детстве. Тогда как жена юмориста не публичная, по специальности инженерка. С Алексеем они знакомы 23 года, он шутит, что любимая помнит его еще "как рыбу на пароходе в Бердянске разгружал".



в 2009 году в скетч-шоу "Украинцы афигенные" Алексей создал персонажа Петра Бампера – сельского тракториста, который решает заняться политикой и баллотируется на пост Президента Украины от партии "40 лет без урожая". Он сразу же влюбил зрителей своей открытостью, простотой речи, эмоциональностью и сатирической подачей. Вымышленный герой не скрывал свою необразованность, не боялся показаться глупым, что становилось постоянным поводом для комедийных ситуаций и споров.

Как появился дуэт Бампер и Сус

Впервые юмористы пересеклись в студенческие времена на выступлении в Киеве, тогда Сергей угостил Алексея коньяком. Следующая их встреча состоялась уже во время работы на телевидении: Сус был сценаристом второго сезона скетч-шоу "Украинцы афигенные", а Бампер – его актером. Однако по-настоящему подружились ребята только после того, как в два часа ночи выпивали на остановке.

В те времена еще работали МАФы. Мы взяли бутылку водки, взяли по пиву и куриный шашлычок на деревянной шпажке. Но шашлычок тогда так и не тронул никто. Этот момент был переломный,

После этих посиделок они создали дуэт "Два кота" и взялись зарабатывать деньги, проводя свадьбы, корпоративы и другие мероприятия. Дело пошло и выходные ребят были расписаны на несколько месяцев вперед.

10 лет назад Алексей Супрун и Сергей Щербаков запустили свой ютуб-канал BAMPER TV, где постоянным партнером Петра Бампера стал его политтехнолог Сергей Сусельдорф. Комедийные герои свободно выражали свои мысли на общественно-политические и бытовые темы, часто вступая в споры. Их стиль стал узнаваемым благодаря саркастическим диалогам, острому импровизационному юмору без цензуры и непредсказуемой динамике, а искренность и прямота сделали образы народными.



в 2023 году формат, который получил широкую популярность на ютубе, получил новое проявление. Телеканал ТЕТ снял комедийный сериал "Приключения Бампера и Суса", где Алексей Супрун и Сергей Щербаков выступили не только главными актерами, но и сценаристами. Это ситком о двух закадычных друзьях, которые постоянно попадают в забавные приключения и вместе находят выход из любых жизненных коллапсов.

Где сейчас Бампер и Сус

В этом году Бампер и Сус вошли в тренерский состав юбилейного сезона "Лиги смеха. 10 лет". Это впервые в истории юмористического проекта, когда знаменитости делят одно тренерское кресло на двоих. Их творческий тандем настолько крепкий, что творческая группа пошла на такой эксперимент. Стал ли он успешный, можно оценить каждую пятницу, в 22:00 на телеканале ТЕТ в премьерных выпусках "Лиги Смеха. 10 лет".

Параллельно с тренерством Алексей Супрун и Сергей Щербаков работают над продолжением комедийного сериала "Приключения Бампера и Суса". Съемки второго сезона ситкома стартовали в сентябре и обещают подарить непредсказуемые сюжеты и много острого юмора, который так полюбился телезрителям.



С 2017 года Алексей Супрун и Сергей Щербаков занимаются волонтерством. До полномасштабного вторжения они давали концерты на фронте и побывали чуть ли не во всех населенных пунктах Донецкой области. С большой войной юмористы взялись за сбор средств на авто и дроны для ВСУ. Бампер и Сус даже корпоративы ведут за пикапы для военных. Этот опыт изменил их лично и профессионально. Сергей Щербаков делился, что сам не ожидал от себя такой вовлеченности, и комментировал, что "здесь заслуга Лехи, что он как-то подбадривал".