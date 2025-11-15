Стоит напомнить, что Доманский родился в Одессе, а сегодня играет в молчанку, когда его родной город фактически ежедневно находится под российскими обстрелами. Узнавайте в материале 24 Канала, что известно о скандальном прошлом ведущего и где он сейчас.

Может заинтересовать Не все стали звездами шоу-бизнеса: где сейчас победители всех сезонов "Фабрики звезд"

Чем оскандалился Андрей Доманский?

В 2002 году ведущий дебютировал в эфире "Нового канала" в программе "Подъем". Позже стал узнаваемым лицом еще нескольких проектов: "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд", "Голос страны" и другие.

Андрей Доманский и Екатерина Осадчая / Фото "Детектор медиа"

Но с переходом на телеканал "Интер" Доманский заработал себе довольно плохую репутацию, ведь начал подыгрывать российской пропаганде. Казалось, что медиа использует так называемые "методички" от страны-агрессора, а работники или "заложники" ситуации, или сознательно соглашаются на деятельность, которая противоречит украинской идеологии.

Один из самых громких скандалов произошел с Андреем в 2018 году, когда он был ведущим концерта, посвященном Дню победы (9 мая).

Сама программа получилась скандальной, ведь продвигала пророссийские нарративы, а Доманский только подлил масла в огонь. Ведущий оскандалился фразой о "фашистских преступниках" да еще и на русском языке.

Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников,

– сказал тогда Доманский.

Андрей Доманский о "фашистских преступниках": смотрите видео онлайн

Эта история не осталась бесследной для Доманского и "Интера". Недовольные люди пришли под здание телеканала и требовали лишить "Интер" лицензии из-за "антиукраинской редакционной политики", а в сторону ведущего посыпалось немало обвинений.

В 2021 году Андрей Доманский должен был быть ведущим "Славянского базара", проходящего на территории Беларуси. Напомним, что этот проект финансируют Россия и Беларусь, а известные украинские звезды также были участниками этого конкурса.

Но впоследствии ведущий заявил, что отказался от этого предложения.

Где сейчас Андрей Доманский?

Хотя медийщик и исчез из поля зрения, но известно, что он выехал из Украины во время полномасштабной войны на законных основаниях, ведь является многодетным отцом.

От первой жены у него есть двое детей. Лидия Таран, с которой Доманский проживал в гражданском браке, родила ему дочь. Третья избранница также имеет от Андрея двух детей.

Заметим, что ранее мы рассказывали, где сейчас бывшая Доманского – Лидия Таран, и поддерживает ли мужчина связь с дочерью.

В апреле 2022 года Андрей записал видеообращение на украинском, где выразил благодарность волонтерам. Но впоследствии удалил ролик и закрыл свои страницы в соцсетях. Однако на страницах других людей сохранилось видео ведущего.

Андрей Доманский записал видеообращение на украинском языке: смотрите видео онлайн

Но публика не восприняла слова Доманского за искренние и вспомнила ему пророссийские нарративы, которые тот продвигал на телевидении.

Впоследствии ведущий Слава Демин рассказал, что медийщик живет в одной из стран Балтии. Интервьюер написал Андрею с предложением сделать интервью, однако тот проигнорировал сообщение.

Чем сегодня занимается ведущий – неизвестно. Он продолжает молчать о войне в родной стране и просто отсиживается за границей без какой-либо попытки помочь финансово Вооруженным Силам Украины.

Зи Фамелу (ранее известная как Борис Апрель) нелегально сбежала из Украины, переплыв Дунай. Сегодня она живет за границей со статусом беженки.