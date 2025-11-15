Варто нагадати, що Доманський народився в Одесі, а сьогодні грається у мовчанку, коли його рідне місто фактично щодня перебуває під російськими обстрілами. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відомо про скандальне минуле ведучого та де він зараз.

Чим оскандалився Андрій Доманський?

У 2002 році ведучий дебютував в ефірі "Нового каналу" в програмі "Підйом". Пізніше став впізнаваним обличчям ще декількох проєктів: "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок", "Голос країни" тощо.

Андрій Доманський та Катерина Осадча / Фото "Детектор медіа"

Та з переходом на телеканал "Інтер" Доманський заробив собі доволі погану репутацію, адже почав підігрувати російській пропаганді. Здавалось, що медіа використовує так звані "методички" від країни-агресорки, а працівники або "заручники" ситуації, або свідомо погоджуються на діяльність, яка суперечить українській ідеології.

Один із найгучніших скандалів стався з Андрієм у 2018 році, коли він був ведучим концерту, присвяченому Дню перемоги (9 травня).

Сама програма вийшла скандальною, адже просовувала проросійські наративи, а Доманський тільки підлив масла у вогонь. Ведучий оскандалився фразою про "фашистських злочинців" та ще й російською мовою.

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,

– сказав тоді Доманський.

Ця історія не залишилась безслідною для Доманського та "Інтеру". Невдоволені люди прийшли під будівлю телеканалу й вимагали позбавити "Інтер" ліцензії через "антиукраїнську редакційну політику", а в сторону ведучого посипалось чимало звинувачень.

У 2021 році Андрій Доманський мав бути ведучим "Слов'янського базару", що проходить на території Білорусі. Нагадаємо, що цей проєкт фінансують Росія та Білорусь, а відомі українські зірки також були учасниками цього конкурсу.

Та згодом ведучий заявив, що відмовився від цієї пропозиції.

Де зараз Андрій Доманський?

Хоч медійник і зник з поля зору, але відомо, що він виїхав з України під час повномасштабної війни на законних підставах, адже є багатодітним батьком.

Від першої дружини у нього є двоє дітей. Лідія Таран, з якою Доманський проживав у цивільному шлюбі, народила йому доньку. Третя обраниця також має від Андрія двох дітей.

Зауважимо, що раніше ми розповідали, де зараз колишня Доманського – Лідія Таран, та чи підтримує чоловік зв'язок із донькою.

У квітні 2022 року Андрій записав відеозвернення українською, де висловив подяку волонтерам. Та згодом видалив ролик і закрив свої сторінки у соцмережах. Однак на сторінках інших людей збереглось відео ведучого.

Та публіка не сприйняла слова Доманського за щирі й пригадала йому проросійські наративи, які той просував на телебаченні.

Згодом ведучий Слава Дьомін розповів, що медійник живе в одній з країн Балтії. Інтерв'юер написав до Андрія з пропозицією зробити інтерв'ю, однак той проігнорував повідомлення.

Чим сьогодні займається ведучий – невідомо. Він продовжує мовчати про війну в рідній країні й просто відсиджується за кордоном без будь-якої спроби допомогти фінансово Збройним Силам України.

