Батьки телеведучої раніше також мали зв'язки із журналістикою, адже працювали у цій сфері. У шкільні роки Лідія друкувала перші нотатки у газеті "Радянська Україна", а от професійною журналістикою вона зайнялась у 17 років. Таран навчалась в Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Як розвивалась кар'єра ведучої, що відомо про особисте життя та де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

Від радіо до телебачення: як розвивалась кар'єра Таран?

Перший досвід у журналістиці Лідія здобувала ведучою в інформаційно-розважальних програмах на радіо "Промінь" і ведучою новин на радіо "Довіра". З 1995-1998 була редакторкою і ведучою програм на деяких радіостанцій. З 1998 року перейшла на телебачення й успішно пройшла проби на "Новому каналі".

Лідія Таран у студентські роки / Фото з відкритих джерел

Згодом стала телеведучою спортивних новин, про що раніше дуже сильно мріяла. З 2005 року почала працювати на "5 каналі", а через 4 роки – на "1+1". Таран також вела розважальну програму "Я люблю Україну", а також була і безпосередньою учасницею у декількох шоу: "Танцюю для тебе", "Краса по-українськи", "І прийде кохання".

Лідія Таран – ведуча програми "Я люблю Україну" / Фото з відкритих джерел

Крім того, журналістка також отримувала нагороди за свою діяльність – статуетка "Телетріумф" у номінації "Ведучий інформаційної програми" і ще одну статуетку за декілька років у номінації "Спортивний коментатор, ведучий спортивної програми".

Особисте життя – чи вільне серце телеведучої?

У житті Лідії був етап, коли у неї зав'язались стосунки з Андрієм Доманським. Упродовж п'яти років пара жила у цивільному шлюбі. У 2007 році телеведуча народила доньку Василину, а вже у 2010 – союз розпався. Раніше Таран згадувала, що їм тоді не вистачило мудрості та чесності, але все, що не робиться – на краще.

Андрій Доманський і Лідія Таран / Фото видання t1.ua

Раніше ми писали про втечу Андрія Доманського з України та його любов до проросійських наративів.

Сьогодні ексзакохані не спілкуються, а от у комунікацію батька та доньки журналістка не втручається.

Василині майже 18 років. Вона вже доросла, щоб якось самій організувати своє спілкування з батьком так, як вони хочуть. Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба керувати. Це вже абсолютно їхні стосунки вдвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, щось треба узгоджувати, а зараз уже ні,

– пояснила знаменитість.

Лідія Таран із донькою / Фото з інстаграму ведучої

Сьогодні серце телеведучої вільне. Вона зосереджена на роботі, тому не впевнена, чи готова присвячувати час іншій людині.

Де зараз Лідія Таран?

Після початку великої війни журналістка з донькою виїхали за кордон, а саме – у Францію. У 2024 році ведуча закінчила навчання у французькому виші й отримала диплом магістра зі стратегії комунікації. Сьогодні вона працює кореспондентом. Як розповідала сама Таран, вона намагається іноземній спільноті розкрити теми українських медіа та франко-українських подій у Франції. Усе це необхідно для того, щоб розбудувати мости дружби між народами.

Василина, донька Лідії, цього року вступила до одного з найкращих вишів Європи з політичних наук, соціології, економіки та міжнародних відносин – Science Po campus Paris.

Лідія Таран із донькою / Фото з інстаграму ведучої

Крім того, дівчинка є завзятою пластункою. Вона їздила в Україну, де виходила на мітинги з іншими людьми. А свої плакати писала французькою мовою, щоб потім це можна було показати французам.

Та й сама телеведуча час від часу приїздить до України, адже тут у неї залишились мама, брат й інші члени родини.