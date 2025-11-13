Якщо на початку повномасштабного вторгнення Зі Фамелу була у центрі уваги преси, то зараз співачка зникла з інформаційного простору. У матеріалі 24 Каналу читайте про те, що відомо про артистку і де вона перебуває зараз.

Як починалась кар'єра Зі Фамелу?

Борис Круглов (це ім'я, яке Зі Фамелу отримала при народженні) народився у Криму у сім'ї кораблебудівника. Музика в його житті з'явилась з самого дитинства. Він закінчив вокальну школу, а згодом планував вступити до КНУКіМ.

Батьки не схвалювали вибір Бориса, тому він їх обманув і сказав, що поїхав до Сімферополя, щоб подати документи на економіста. Насправді ж хлопець вирушив до Києва, однак вступив у бажаний університет лише з другої спроби.

Музична кар'єра Бориса розпочалась у 2008 році, коли хлопець кардинально змінив імідж та взяв участь у шоу "Фабрика зірок". Під псевдонімом Борис Апрєль він посів третє місце у фіналі та отримав приз "За найбільшу кількість симпатій читачів".

Після завершення шоу Борис Апрєль поїхав у концертний тур разом з іншими учасниками "Фабрики" та Наталією Могилевською. Борис Апрєль став шалено популярним в Україні, його запрошували на телебачення, а пісні звучали на радіо. Образ співака був настільки відомим, що його почали повторювати – у шоубізі виникали "клони" Апрєля.

У 2010 році Борис Апрєль вирішив знову взяти участь у пісенному конкурсі та прийшов на "Фабрику зірок. Суперфінал". На тлі чуток про анорексію він покинув проєкт, а згодом стало відомо, що Борис Апрєль перебуває у клініці та під опікою продюсерки Могилевської. Артист з'явився лише на гала-концерті проєкту та показав свій новий образ з чорним коротким волоссям.



Борис Апрєль / Фото "Точка.нет"

Я мовчала довгі роки, – камінг-аут Бориса Апрєля

Після вильоту Борис Апрєль розірвав співпрацю з Наталею Могилевською та виїхав до США. 12 грудня 2014 року, у свій день народження, Борис Апрєль здійснив камінг-аут як трансгендерна жінка та повідомив про те, що планує зробити операцію зі зміни грудей.

Я народилася в такому суспільстві, де якщо ти скажеш, що у тебе жіноча душа, тебе приймуть, як божевільну, психічно ненормальну... Тому я мовчала довгі роки. У 21 рік я зробила камінг-аут. Мої батьки, звичайно ж, сприйняли це дещо болісно. Тато сказав трохи образливі слова. Він сказав: "Ти для нас померла". Це було дуже сумно,

– казала Аня Ейпріл (новий псевдонім Апрєля).

Анна Ейпріл взяла паузу в кар'єрі та повернулась вже у 2018 році на шоу "Голос країни", де представилась Зіанджою. Вона потрапила до команди Потапа, але пробула на проєкті недовго.

Два роки потому Зіанджа знову змінила сценічне ім'я і стала відомою як Зі Фамелу (Zi Faamelu).

Чому Зі Фамелу поскандалила з Могилевською?

У 2022 році у Зі Фамелу стався публічний конфлікт з Наталею Могилевською. Зі Фамелу сказала, що продюсерка не давала їй розірвати контракт і продовжувала звертатись до неї як до чоловіка попри камінг-аут. На це Могилевська сказала, що Зі Фамелу критикує її тому, що вона не стала популярною.

У відповідь співачка заявила, що продюсерка піарилась, коли возила її до психіатра, бо насправді начебто хотіла змінити її сексуальну орієнтацію. Зі Фамелу звинуватила Могилевську у гомофобії.

Наталія Могилевська теж не змовчала. Вона поділилась, що не знайома із Зі Фамелу, але добре знала Бориса Апрєля й намагалась йому щиро допомогти. За словами артистки, вона постійно боролась за нього, викручувалась зі скандалів і відстоювала попри ризики втратити кар'єру. Уже на цей допис Зі Фамелу відповідати не стала.



Наталія Могилевська і Зі Фамелу / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Де зараз Зі Фамелу?

Після початку повномасштабного вторгнення артистка хотіла виїхати з України. Але через те, що вона не робила операції зі зміни статі, у документах Зі Фамелу залишалась як військовозобов'язаний чоловік. Тому на кордоні її не пропускали.

Співачка скаржилась на трансфобію і заявляла, що не братиме зброї до рук. Як доказ своєї проукраїнської позиції вона навела факт того, що тричі відмовлялась від російського громадянства, яке могла отримати як уродженка Криму.

Оскільки Зі Фамелу не вдалося виїхати законно, вона перетнула український кордон нелегально. Співачка перепливла Дунай і потрапила до Румунії. Згодом вона переїхала до Німеччини та отримала статус біженця.

Я не хочу стріляти у людей, я не хочу нікого вбивати. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я мало не потонула. Я випила так багато води. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все-таки Україна. Поруч було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон,

– розповідала Зі Фамелу для Rolling Stone.



Зі Фамелу / Фото з інстаграму співачки

Додамо, що блогерка Невгамовна Монро також у документах вказана як чоловік, хоч вона перебуває у процесі трансгендерного переходу. Діва Монро сама відвідала ТЦК та пройшла військово-лікарську комісію. Блогерка розповіла, що до неї ставилися добре, дехто навіть просив зробити фото. Коли Зі Фамелу втекла з України, Монро засудила цей вчинок. На її думку, спершу варто було проконсультуватися з юристами та спеціалістами.

За кордоном співачка брала участь у ЛГБТ-акціях. Інші деталі про її діяльність наразі невідомі.

"Не знаю, чи стане Німеччина моїм домом назавжди, бо ще рано розповідати. Я, безумовно, була приголомшена кількістю підтримки, яку я отримала після приїзду сюди. І я не сприйму їхню доброту як належне", – писала Зі Фамелу у блозі.

На сторінці артистки останній допис датується ще 2021 роком. У шапці профілю вказано, що вона перебуває у Берліні.