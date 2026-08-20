"Очередь из поклонников": Екатерина Кухар рассказала о личной жизни на фоне слухов о разводе

Прима-балерина Национальной оперы впервые за долгое время затронула тему любви. Екатерина Кухар призналась, наполняет ли она сейчас ее сердце.

Вокруг личной жизни знаменитой балерины уже давно ходят множество загадочных слухов и догадок. Некоторые из них касаются ее возможного развода с Александром Стояновым. В интервью Маричке Падалко прима-балерина Екатерина Кухар наконец приоткрыла завесу над своей личной жизнью.

Звезда балета призналась, что это излюбленная тема сплетен вокруг ее персоны, которая ее невероятно веселит.

Я могу посмеяться над собой. Когда меня спрашивают: "Что там в личной жизни, ты что-нибудь расскажешь? У нас там уже очередь из кавалеров, может, позволишь нам устроить смотрины". А я отвечаю, что нужно спросить у ChatGPT. У него спросили, кто любовник, и ответ совсем не совпал,

– заинтриговала звезда.

Кухар заверила, что абсолютно счастлива, гармонична и полна жизненной энергии, хотя и не спешит раскрывать абсолютно все секреты.

Что касается личной жизни – я чувствую себя наполненной, счастливой, у меня есть смысл и цель. Я довольна своей женской жизнью,

– добавила Екатерина.

Интервью Екатерины Кухар Маричке Падалко: смотрите видео онлайн

Артистка также вспомнила мудрость своей бабушки, которая всегда говорила, что счастье любит тишину. Кухар добавила, что иногда женщине даже нужна такая иллюзия, если она способна ее вдохновлять.

Кстати, пока балерина поддерживает интригу вокруг романов, в шоу-бизнесе бурлят новости о хэппи-эндах некоторых звездных любовных историй. Так, на днях Рамина Эсхакзай объявила о помолвке.