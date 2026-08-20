Навколо особистого життя знаменитої балерини вже тривалий час витає безліч загадкових чуток і здогадок. Деякі стосуються її імовірного розлучення з Олександром Стояновим. В інтерв'ю Марічці Падалко прима-балерина Катерина Кухар нарешті привідкрила завісу над своїм приватним життям.

Зірка балету зізналася, що це улюблена тема пліток навколо її персони, яка її неймовірно веселить.

Я можу над собою посміятися. Коли мене запитують: „Що там в особистому житті, ти щось розкажеш? У нас там вже черга з кавалерів, може, дозволиш нам влаштувати смотрини". А я відповідаю, що треба запитати у ChatGPT. У нього запитали, хто коханець і зовсім не співпало,

— заінтригувала зірка.

Кухар запевнила, що абсолютно щаслива, гармонійна та сповнена життєвої енергії, хоч і не поспішає розкривати геть усі таємниці.

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Що відбувається в особистому житті – я наповнена, щаслива, маю сенси й мету. Я задоволена своїм жіночим життям,

– додала Катерина.

Інтерв'ю Катерини Кухар Марічці Падалко: дивіться відео онлайн

Артистка також пригадала мудрість своєї бабусі, яка завжди казала, що щастя любить тишу. Кухар додала, що іноді жінці навіть потрібна така ілюзія, якщо вона здатна її надихати.

До речі, поки балерина тримає інтригу довкола романів, у шоубізнесі вирують новини про хепі-енд деяких зіркових любовних історій. Так, днями Раміна Есхакзай оголосила про заручини.