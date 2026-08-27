Готовятся к свадьбе: победительница шоу "Холостяк" Лозовицкая раскрыла подробности отношений с возлюбленным

Победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая лишь в начале августа раскрыла информацию о своих отношениях с певцом GEED, а уже на днях объявила о помолвке. Поскольку пара долгое время скрывала свой роман от публики, подробностей об их отношениях до сих пор было немного.

Теперь звезда решила приоткрыть завесу личной жизни и рассказала, как развиваются их отношения и почему она без колебаний согласилась на предложение. Об этом Лозовицкая рассказала в своем инстаграме.

Девушка поделилась, что ее отношения с Гидаятом Сеидовым, настоящее имя артиста, длятся уже полгода.

Екатерина Лозовицкая с женихом / Скриншот из Instagram-сторис

По словам модели, главным фактором, повлиявшим на ее уверенное "да" во время предложения, стало отсутствие страха перед новым этапом в отношениях.

Екатерина Лозовицкая рассказала о помолвке с любимым / Скриншот из инстаграма-сторис

Хотя Екатерина понимала, что любимый рано или поздно опустится на одно колено, предложение оказалось для нее очень приятным сюрпризом.

Особый восторг у девушки вызвало само кольцо. Лозовицкая подчеркнула, что жених выбрал именно то украшение, о котором она всегда мечтала.

Екатерина Лозовицкая показала кольцо / Скриншот из инстаграм-сторис

Сейчас влюбленные активно обдумывают формат предстоящего торжества. Для Екатерины процесс подготовки к свадьбе – чрезвычайно волнующий и трепетный период.

Стоит напомнить, что предыдущие серьезные отношения знаменитости закончились очень болезненно – отменой свадьбы. В марте 2025 года Лозовицкая сообщила о разрыве со своим бывшим женихом Владимиром.