"Что не очень радует": Екатерина Остапчук поделилась своими опасениями после УЗИ второго ребенка

Блогерка Екатерина Остапчук продолжает открыто делиться с подписчиками развитием своей второй беременности. На этот раз она рассказала о недавнем посещении УЗИ и раскрыла интересные подробности о поведении будущего малыша.

О плановом обследовании молодая супруга шоумена Владимира Остапчука рассказала в своем инстаграме, опубликовав уютную осеннюю фотографию со старшим сыном. Кстати, пара уже даже знает ориентировочную дату родов, поэтому активно готовится к пополнению в семье.

Во время осмотра выяснилось, что малыш растет очень подвижным и уже проявляет свой характер. Екатерина сравнила поведение крошки под сердцем с тем, как вел себя ее первенец.

Вчера были на приеме с младшим малышом (УЗИ). Фотографировать в кабинете нельзя. Он уже очень активный,

– поделилась блогерка.

Кроме того, будущая мама заметила существенную разницу в режиме дня своих детей еще до рождения младшего, что и вызвало у нее легкие опасения.

Если Тим шевелился преимущественно ночью, то этот спит всю ночь и до обеда. Почему-то думаю, что они будут совсем разные (что не очень радует, потому что Тим был идеальным младенцем),

– призналась Катя.



Беременная Катя Остапчук рассказала подробности визита к врачу / скриншот из сторис

Напомним, у Екатерины и Владимира Остапчуков уже есть общий сын Тим, который родился в конце 2024 года. Для самого же шоумена это будет уже четвертый ребенок, ведь от первого брака он воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана. Недавно супруги Остапчуки переехали в Канаду, где Катя и объявила о своей второй беременности.



Владимир Остапчук с сыном Тимом и женой / Фото из инстаграма Екатерины

Впрочем, не все подписчики блогерки положительно воспринимают такие откровенные рассказы. Ранее 24 Канал рассказывал, почему некоторые подписчики набросились на Катю Остапчук из-за ее откровенности о беременности и какие упреки ей пришлось выслушать.