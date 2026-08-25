"Все еще не мой отец": жена Остапчука едко ответила подписчикам по поводу "запретов" со стороны мужа

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина с юмором ответила на вопросы подписчиков о татуировках и 16-летней разнице в возрасте с мужем. Блогерка едко заявила, что Владимир – ее муж, а не отец, поэтому она может делать со своим телом все, что захочет.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука активно общается с подписчиками в своем инстаграме и делится подробностями личной жизни. Во время очередной серии вопросов и ответов в сторис Екатерине задали вопрос о ее татуировках. Вот как он звучал: "Есть ли у Вовы татуировки? Как он относится к вашим татуировкам?".

Нет. Но несмотря на то, что он старше меня на 16 лет, он все еще не мой отец, поэтому я не спрашивала, как он к этому относится. Ну и у меня они очень маленькие и только на руках,

– ответила Екатерина.



Как Остапчук относится к татуировкам жены / скриншот из сторис

При этом блогерка раскрыла, что сам 42-летний шоумен выражал желание сделать парную татуировку, однако, похоже, она не поддержала эту инициативу.

Он как-то говорил, что хочет сделать парную татуировку. Я попросила не баловаться...,

– добавила Полтавская.



Есть ли у Остапчуков парные татуировки / скриншот из сторис

Похоже, в вопросах красоты и ухода за телом Екатерина полагается исключительно на собственный вкус и не нуждается в одобрении даже со стороны мужа. А вот Владимиру, чтобы воплотить идею с парной татуировкой, придется искать убедительные аргументы.

Напомним, что сейчас супруги живут в Канаде, где Екатерина активно рассказывает о жизни и быте в своем блоге. В своих ответах блогерка призналась, что в декабре она с мужем и сыном планирует вернуться в Украину, потому что "у Вовы корпоративы". А до этого пара планирует еще одно путешествие в связи с работой ведущего.