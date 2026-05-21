Она не пропускает ни одного боя: как Екатерина Усик поддерживает мужа на поединках

После каждого боя Александра Усика сеть наполняется невероятно чувствительными фотографиями и видео, где жена спортсмена не скрывает своих эмоций. Екатерина Усик очень сильно волнуется за любимого, об этом она даже рассказывала и в интервью.

Поскольку 23 мая Александр Усик выйдет на ринг против Рика Верховена, то, скорее всего, Екатерина будет наблюдать за поединком из зала, как это делает обычно. Поэтому накануне этого события 24 Канал вспомнит те особые моменты пары, которые растрогали миллионы зрителей.

Особенным был бой Усика против Дюбуа, ведь было много страхов, что британский боксер сможет одержать победу над украинским чемпионом.

Накануне важного вечера Екатерина Усик выступала на благотворительном ужине Business & Charity Gala Dinner. На сцене она произнесла особую речь, которую посвятила любимому Александру.

Мой муж на ринге не говорит, а действует и я горжусь им, и хочу, чтобы мы все в разных сферах были такими же максимально действенными, как Саша в спорте,

– искренне сказала Екатерина.

Екатерина Усик поддержала мужа накануне боя / Скриншот из инстаграм-сторис

Во время поединка Екатерина была в зале, а ее реакция быстро разлетелась в сети.

После боя Екатерина поднялась в ринг, чтобы одной из первых поздравить мужа с яркой победой.

Александр в свою очередь мило поблагодарил жену за поддержку через свои социальные сети.

Ты – моя опора, и мое все!

– подписал фото Усик.

Екатерина Усик поддерживала своего мужа во время поединка / Фото Getty Images

В интервью Славе Демину жена спортсмена рассказывала, что для мужа чрезвычайно важно ее присутствие.

Для меня это очень утомительно, потому что мне надо что-то говорить, и он слышит на самом деле только меня. У нас даже никогда не доходило до того, что, может, я не поеду,

– отмечала Екатерина.

Александр также во время одного интервью признавался, что является более романтичным, чем жена. Усик рассказывал, что в их в семье главная – Екатерина.

Я не просто подкаблучник – я царь подкаблучников. Главный в мире,

– в шутку говорил боксер.

Когда должен был быть бой Александра Усика против Тайсона Фьюри, Екатерина была беременной. Обстоятельства сложились так, что поединок перенесли. Женщина родила, ребенку было всего 10 дней, однако чемпион настоял, чтобы любимая приехала в Саудовскую Аравию.

И повезло, что бой второй раз перенесли и любимая Усика поехала, когда маленькой Марии было уже 3 месяца.

Избранница боксера признает, что для ее любимого очень важно, чтобы она была на его боях. На ринге Усик слышит только голос жены, когда она его поддерживает.

Это очень для меня утомительно, потому что мне надо что-то говорить, что-то ему что-то ему кричать. И он слышит на самом деле только меня и все. Ну, может, где-то тренера еще. Но ему очень важно, чтобы я была. Может я там как талисман, я об этом думала. У нас даже никогда не доходило до того, что может я не поеду. Ну вот только когда я родила Машу,

– откровенно делилась любимая Александра.

Уже через считанные дни Александр Усик снова выйдет в ринг. Все украинцы даже не сомневаются, что наш чемпион снова выйдет из боя победителем, а Екатерина будет поддерживать своего мужа так, что об их любви в очередной раз будет говорить весь мир.